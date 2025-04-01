區議員工作報告｜委任議員處理個案少四倍　有鄉頭七日做一單個案

改制後的區議會上任一年多，最新出爐的工作報告呈現區議員的工作表現。《香港01》統計港九新界十一區區議員處理個案數量，當中九區都是直選議員上報的個案量最多，拋離改制後引入的委任議員、地區委員會議員及當然議員。較明顯的是東區，人數較少的直選議員上報一年人均處理2,025宗個案，反而人數較多的地委會及委任議員，上報人均分別處理793宗及404宗個案，此區的委任議員個案量少直選議員四倍。



鄉事派出任的當然議員繼續在多區排包尾，今次統計有六區區議會有當然議員，當中有五區處理個案最少的議員都是當然議員，其中離島區議會當然議員何進輝上報一年處理47宗個案，換言之平均7.7日做一單個案。



《香港01》一連兩日到港九新界多區區議會秘書處，親身查閱區議員工作報告，由於不准拍攝文件，故即場逐名議員記錄統計工作表現。圖為大埔區議會。（潘耀昇攝）

十一區區議會有九區直選議員處理個案最多

《香港01》一連兩日親身到港九新界多區區議會秘書處，查閱區議員工作報告，由於不准拍攝文件，故即場逐名議員記錄統計工作表現。綜合大埔、北區、元朗、屯門、葵青、離島、中西區、灣仔、東區、南區、深水埗區議會的工作報告，統計發現十一區區議會之中，有七區處理個案數量最多的，都是選舉改制後人數較少的直選議員，拋離今屆引入的委任議員、地區委員會議員，以及一直保留的當然議員。

1月4日，東區區議會首次召開大會。（廖雁雄攝）

東區直選議員處理個案量 拋離委任議員四倍

較明顯的是東區，6名直選議員上報一年人均處理2,025宗個案，人數較多、達12人的地委會議員上報人均分別處理793宗個案，同樣有12人的委任議員則上報人均處理404宗個案。換言之，直選議員平均處理個案數量多委任議員四倍。

灣仔區議會大會。（黃寶瑩攝）

另一個差距較明顯的是灣仔區，2名直選議員上報一年人均處理2,025宗個案，較4名委任議員人均處理的184宗個案，多出達四倍。至於同樣有4人的地區委員會界別，則人均處理400宗個案。

其他直選議員處理個案較多的區議會，包括大埔、葵青、離島、中西區、深水埗、屯門和元朗。

離島區議會。（民政事務總署相片）

鄉事派當然議員續排包尾 離島何進輝平均7日做一單個案

選舉改制前後已存在的當然議員，由鄉事委員會主席出任，繼續在多區排包尾。今次統計之中有六區區議會有當然議席，當中有五區處理個案最少的議員都是當然議員，分別是大埔、葵青、離島、元朗及北區。

離島區議會當然議員何進輝上報一年處理47宗個案，換言之平均7.7日做一單個案。其餘包括北區區議會當然議員李國鳳，上報一年處理58宗個案；大埔區議會當然議員李耀斌上報一年處理122宗個案；元朗區議會當然議員程振明上報一年處理130宗個案；葵青區議會當然議員陳志榮上報一年處理270宗個案

北區區議會。（潘耀昇攝）

林偉江（黃寶瑩攝）

委任議員林偉江與直選議員李碧儀個案量相差七倍

處理個案少的亦非只有當然議員，以灣仔區為例，委任議員林偉江上報一年處理114宗個案，成為當區最少，與上報一年處理967宗個案的李碧儀相差七倍。屯門區委任議員雲天壯亦是當區處理個案最少、有225宗，惟同區的屯門東葉文斌上報一年處理1,998宗個案。

大埔區議會。（潘耀昇攝）

然而，部分地區的委任議員，亦是處理個案最多的人。當中包括大埔區委任議員陳灶良（1768宗）、葵青區委任議員歐志輝（2045宗）及中西區委任議員金玲（1229宗）。