區議員工作報告｜元朗兩人接個案量差十倍　葵青歐志輝日均做五單

區議員上任首年工作報告今天（31日）出爐，《香港01》到多區區議會秘書處查閱統計工作表現，其中區議員數目最多的元朗區，鄉事派當然議員程振明與地委會界別議員李靜儀上報的處理市民個案，數量相差約十倍。當區排包尾的程振明2024年有100多宗個案，李靜儀則有1000多宗個案，屬當區最多。



不過，一山還有一山高，工聯會葵青委任議員歐志輝上報一年完成逾2000宗個案，換言之平均一日處理5宗個案，翻查當區所有議員記錄，絕大部分上報一年處理逾千宗個案，大多歸類為「一般查詢」，未能歸納為屬環境衛生、交通、房屋等範疇。屯門區、元朗區、葵青區在內的多個區議會均是鄉事派當然議員處理個案最少。



元朗區議會有46名區議員。（資料圖片）

不准攝影、容許影印$1.5/張 准紙筆記錄

選舉改制後新一屆區議會上任逾1年，根據《履職監察制度指引》，議員須每年向區議會主席提交工作報告。今天起讓公眾查閱，不過必須親身到區議會秘書處看報告，只准手機或紙筆記錄，不准攝影，但容許向秘書處付費影印工作報告，1.5元一張，視乎數量決定列印需時多久。

查閱報告時，都會有至少一名區議會職員在場監察，記者翻閱時，職員有時用筆記錄低資料。

公眾必須親身到區議會秘書處看區議員工作報告，只准手機或紙筆記錄，不准攝影，但容許向秘書處付費影印工作報告，1.5元一張，視乎數量決定列印需時多久。圖為元朗區議會。（香港01）

元朗程振明、李靜儀處理個案相差十倍

《香港01》到元朗區議會翻查區議員工作報告，先要填表留下姓名、電話號碼、電郵、查閱議員對象。作為全港區議員數目最多、高達46人的元朗區，工作報告交代區議員「接獲市民意見或查詢的次數及跟進情況」，統計發現兩名議員上報接獲的個案數量相差約十倍，分別是十八鄉鄉事委員會主席、當然議員程振明，以及法律界立法會議員林新強的地區辦公室主任、地區委員會界別議員李靜儀。

程振明早前捲入元朗套丁案，被控一項串謀詐騙罪，涉嫌與有「村屋大王」之稱的律師王光榮十四年間串同142人申請興建「丁屋」 。(盧翊銘攝)

其中，程振明上報2024年共接獲130宗個案，處理完畢或轉介的有126宗，還有4宗處理中，成為元朗區處理個案最少的議員；李靜儀2024年共接獲1,338宗個案，當中已完成1,287宗，還有51宗處理中，成為元朗區上報處理個案最多的議員。

元朗區議會有46名區議員。（民政事務總署）

程振明一年參與6次地區活動 「踩線」達標

仔細翻查程振明的工作報告，在獲指派的任務一欄，相較其他議員要更簡潔，其中籠統列出「已在2月至10月期間出席共6個由民政事務處主辦或合辦的地區活動」，對比民政處「親身參與不少於6次地區活動」的要求，程是剛剛達標。

元朗區議會。（民政事務總署）

地區議題方面，他跟進了鄉村光纖網絡覆蓋、元朗南新發展區、增加行車線，不過描述就比較籠統，例如「反映居民意見」、「多次溝通及跟進」、「持續與受影響居民保持溝通」等。

2024年9月24日，元朗區議會召開大會。（夏家朗攝）

李靜儀上報出席民政活動 多程振明近三倍

李靜儀的工作報告則上報自己關注錦上路路面維修、錦田診所服務時間、環保回收「綠在區區」的地區議題，列出全年跟進的時間、次數等內容。另外，她上任一年出席16個民政處主辦或合辦地區活動，是程振明的近三倍。

葵青區議會。（香港01）

葵青歐志輝上報一日完成處理五宗個案

《香港01》同時查閱葵青區議員工作報告，上報處理最多個案的是工聯會葵青委任議員歐志輝，2024年接獲2045宗個案，當中97%個案、1992宗上報已完成，換言之平均一天完成處理5宗個案。

葵青區議會。（梁鵬威攝）

葵青絕大部分上報一年處理逾千個案 大多「一般查詢」

當區接獲最少個案的是青衣鄉事委員會主席陳志榮，2024年上報共接獲270宗個案，當中250宗已處理，20宗處理中。個案分類方面，佔最多的是「其他」，共217宗，其餘分別是環境衛生（9宗）、交通治安（6宗）、房屋及地區設施（2宗）、協助申請政府服務（6宗）、專業服務諮詢（7宗）、一般查詢（3宗）。

翻查當區所有議員記錄，絕大部分上報一年處理逾千宗個案，大多歸類為「一般查詢」，未能歸納為屬環境衛生、交通、房屋等範疇。

2024年上報接獲最多個案的是民建聯屯門東直選議員葉文斌。（資料圖片/盧翊銘攝）

連續三個區議會鄉事派議員處理個案最少

《香港01》亦到屯門區議會翻查議員工作報告，2024年上報接獲最多個案的是民建聯屯門東直選議員葉文斌，共1998宗；上報接獲個案最少的是委任區議員雲天壯，共225宗，當中224宗已完成。連續三個區議會均是當然議員上報處理個案最少。

當中，葉文斌上報歸類為「一般查詢」的個案最多，共852宗；其次是「協助申請政府服務」，共432宗。至於雲天壯接獲的225宗個案當中，逾半數歸類為「其他」，共122宗；其次是協助申請政府服務，共56宗。