長和賣碼頭｜港澳辦再轉載評論文章　促配合審查重塑企業形象

長和傳擬暫緩向美資財團出售巴拿馬運河資產後，港澳辦周二（1日）再轉載《大公報》評論文章， 重申相關交易是「非一般買賣」，文章引述本港政商界說法稱，國家市場監督管理總局對長和出售巴拿馬運河港口等資產的審查，是維護市場公平的必要舉措，希望長和配合好此次反壟斷審查，重塑良好企業的形象，贏得公眾的信任。



2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

文章指出，香港企業作為祖國面向世界的重要參與者、持份者，在涉及國家利益及地緣政治的問題上，必須站穩國家民族的立場，展現港人港商的愛國情操，展現對國家的責任感和擔當。

「有國家為靠山，企業才不怕欺壓」

文中引述多名港區全國人大代表、立法會議員等說法，其中港區全國人大代表陳勇表示，維護好國際貿易秩序的穩定，對於香港繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠至關重要。「今次國家出手，恰恰是維護『一國兩制』的體現。」陳勇強調，國家安全是「一國兩制」的基礎，作為紮根香港企業，重大決策要考慮到國家安全和發展利益。有國家作為靠山，企業在世界各地拓展業務才能不怕欺壓。

長江中心。（資料圖片）

籲莫在美方霸權脅迫下亂了陣腳

全國政協委員、交銀國際控股董事譚岳衡稱，個別企業作為香港經濟體系一員，不考慮國家戰略、國家安全和國家利益，只從自身商業角度出發出售戰略資產，恐將對國家安全和利益造成損害。呼籲有關企業莫在美方霸權脅迫下亂了陣腳，應積極尋求妥善補救方法，為事件帶來轉機，守住國家利益底線。

長江中心外天橋。（資料圖片）

促展現港人港商的愛國情操

文中亦引述立法會議員梁毓偉稱，特朗普政府已表明美國控制的港口將對中國商船徵收另外服務費，長和將大量港口出售美方，等同於給予對手武器，令中國的國家安全、國家利益受害。香港企業作為祖國面向世界的重要參與者、持份者，在涉及國家利益及地緣政治的問題上，必須站穩國家民族的立場，展現港人港商的愛國情操，要有起碼的責任感和擔當。