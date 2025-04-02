夏寶龍北京會見羅淑佩　勉旅遊要善用本地資源推陳出新

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（2日）上午在北京會見訪京的文化體育及旅遊局局長羅淑佩一行。羅淑佩向夏寶龍滙報過去四個月的重點工作和未來的工作計劃，她衷心感謝夏主任和港澳辦對文體旅局的指導和大力支持。政府發稿稱，夏勉勵羅淑佩帶領文體旅局做好工作，秉持「守正創新」的理念，尤其在旅遊方面善用豐富的本地資源 ，推陳出新，說好香港故事。



參與會面的特區政府官員包括文體旅局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員張馮泳萍、體育專員蔡健斌、全運會香港賽區統籌辦主任楊德強等。中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽也有參加會見。



港澳辦主任夏寶龍（中）會見文體旅局局長羅淑佩（左三）等一行人（港澳辦網頁）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩於昨日（1日）晚上啓程前往北京訪問。羅淑佩與代表團又拜會國家體育總局局長高志丹，重點匯報第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區的籌備工作。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左）今日（四月二日）展開北京拜訪行程，拜會國家體育總局局長高志丹。（右）（政府新聞處）

羅淑佩表示，香港特區政府非常重視這項首次由粵港澳三地共同承辦的大型體育盛事，不但有助展現香港舉辦大型體育活動的能力，更有助深化粵港澳三地的交流和合作，促進大灣區發展，並為日後舉辦更多大型盛事奠定基礎。

在文化體育及旅遊局（文體旅局）常任秘書長沈鳳君（右）陪同下，文體旅局局長羅淑佩（左）今日（四月二日）在北京參觀中國共產黨歷史展覽館。（政府新聞處）

羅淑佩與代表團下午參觀中國共産黨歷史展覽館（黨史館），並與館長李宗遠會面。羅淑佩表示，今次是第二次參觀黨史館，感受更深刻。香港正籌建介紹國家發展與成就的專館（專館），黨史館的常設展覽內容與專館其中一個介紹中國共產黨歷史與發展的主題十分切合，她期望日後在展覽和活動合作上得到黨史館的支持和專業指導。

羅淑佩與代表團部分成員晚上前往國家大劇院觀看維也納交響樂團表演，體驗高水平的藝術文化交流。

羅淑佩將於星期五（4日）中午啓程返港。她離港期間，由文化體育及旅遊局副局長劉震署任文化體育及旅遊局局長。