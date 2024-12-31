旅遊發展藍圖｜2029年目標仍低於2018年水平　羅淑佩：不會追數字

文化體育及旅遊局昨日（30日）公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出四大發展策略，目標在2029年提升旅遊業的增加價值至1,200億元，並增加就業人數至21萬，但兩項均低於2018年水平。



文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（31日）接受電台訪問時稱，估計今年旅客數量達4,500萬，雖然數字與疫情前仍有差距，但她強調不會「追數字」，希望爭取更多高端旅客訪港。她又說，內地旅客消費模式與疫情前有明顯轉變，「如果追翻疫情前係點，我地就要點，反而未必咁全面睇個問題」。她說，自己不是訂下目標就「不斷去追」的人，相信只要希望務實做好自己，「旅客會返嚟。」



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羅淑佩表示，《藍圖2.0》是一份前瞻性文件，提出四大發展策略，期望善用香港獨有天份，包括將表演場館重新定位，支持本地演藝作品，吸引旅客訪港；亦會推動智慧旅遊及優質服務，令旅客覺得賓至如歸，希望他們不只一次訪港，「有時間就過來行下。」

目標2029年增加價值至1200億、就業人數21萬

《藍圖2.0》目標在2029年提升旅遊業的增加價值至1,200億元，並增加就業人數至21萬，但兩項均低於2018年水平。羅淑佩解釋，在2018年之前，旅遊事務署曾檢討香港接待能力，有意見認為旅客數目太多，導致本地市民未能適應，接待「不到位」。她又說，疫情後旅遊業仍未全面恢復，有待三跑運作後才可恢復疫情前運載力，並估計今年旅客數量4,500萬，較去年增加。她表示，雖然數字與疫情前仍有差距，但強調不會「追數字」，希望爭取更多高端旅客訪港。

被問及目標有多少高端旅客訪港，羅淑佩說，很難訂立硬指標，因為旅遊業不斷轉變，亦牽涉不同行業包括餐飲、運輸等，而且內地旅客消費模式和疫情前明顯轉變，「如果追求翻疫情前係點，我哋就要點，反而未必咁全面睇個問題。」她說，自己不是訂下目標就「不斷去追」的人，相信只要希望務實做好自己，「旅客會返嚟。」

郵輪碼頭明年招標 羅淑佩：現營運商「動動腦筋畀到好方案我哋」

啟德郵輪碼頭過往多次「甩碌」，《藍圖2.0》提及明年將就啟德碼頭營運商重新招標，並認真檢視及改善未來對營運商的營運要求。羅淑佩表示，若待2028年約滿才招標已是太遲，因郵輪營運商規劃一般需時2至3年規劃，提早招標既可讓新營辦商有更多時間準備，亦可讓現行營辦商因經營需要，設法吸引郵輪訪港。

她說，如現行營辦商再入標，會審視其表現，包括能否配合新形勢、是否有新亮點等，又強調現行營運商有多年經驗，相信他們能「動動腦筋畀到好方案我哋」，對於新營運由誰投得，她說會持開放態度。

文化體育及旅遊局12月30日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》。（廖雁雄攝）

賽馬經濟吸引旅客高增值活動 強調實行不只靠政府

《藍圖2.0》其中一項策略是「發展具本港及國際特色的旅遊產品」，包括拓展賽馬經濟、鞏固標誌性景點等。羅淑佩表示，香港賽馬質素頂尖，有很多高水平的一級賽事，吸引高增值旅客訪港，她強調具體實行不只靠政府，相信馬會亦會積極籌謀。她又說，今年迪士尼樂園及海洋公園的營業額及人流均錄得增長，並期望明年海洋公園的大熊貓BB與觀眾見面後，會有「另一波攻勢」。

羅淑佩：太平清醮是品牌 發展南大嶼前會檢視生態影響

政府提出加快發展南大嶼及前南丫石礦場，羅淑佩表示，海島一直深受歡迎，每年一度太平清醮已經是品牌，未來會檢視如何落實南大嶼及前南丫石礦場的發展，例如發展大規模渡假設施，吸引內陸旅客進行水上活動，並強調發展前題是不會影響環境及生態保護。

▼廟街夜市人山人海▼



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東盟旅客近年錄增長 菲律賓旅客增幅明顯

《藍圖2.0》提出開拓中東和東盟旅客客源，羅淑佩說，東盟旅客近年錄增長，菲律賓旅客升幅顯著，不少是一家人訪港旅遊，旅發局將會透過大數據分析旅客需求。中東旅客方面，她指現時本港40多間酒店設有清真設施，期望日後向他們提供「到位」的服務。

研機制監管盛事 羅淑佩：機制適用於政府場地活動

今年盛事多次「出事」，包括今年年初發生的美斯事件，當局指會研究是否有機制監管盛事，確保香港形象不受影響。被問及若活動屬商業性質，政府要如何介入？羅淑佩表示，若收到投訴或抵觸法律，政府按照法律處理。但如果活動在政府場地舉辦，便要設機制處理，但她強調香港是自由做生意的地方，會平衡處理。