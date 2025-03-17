晤星文化部長　羅淑佩：樂意加強協作推動文化發展、推進區域繁榮

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（17日）與新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝會面，雙方就政府推動相關政策交流看法，並探討未來兩地在文化、體育及旅遊領域深化國際交流與合作的機會。羅淑佩稱，樂意與新加坡加強協作，促進兩地在文化、體育及旅遊領域的交流與互動，攜手開拓更多機遇以推動各項產業化發展，共同推進亞洲區域繁榮。



羅淑佩（右）今日（三月十七日）與新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝（左）會面，介紹香港在文化、旅遊和體育方面的深度融合發展。（政府新聞處）

羅淑佩表示，香港作為「中外文化藝術交流中心」，積極推動多樣性的文化交流活動，例如「盛匯超級三月」中匯聚一系列充滿創意、文化氛圍的世界級盛事，吸引內地及海外旅客來港，感受香港獨有的文化魅力與活力。旅遊方面，會提出以創新和多元方式吸引更多旅客，推動旅遊業高質量發展，並落實「無處不旅遊」的理念。

羅淑佩（右）今日（17日）向唐振輝（左）介紹香港在文化、旅遊和體育方面的深度融合發展。（政府新聞處）

雙方在會上亦談及兩地的體育設施，羅淑佩指啟德體育園於三月一日正式啟用，為香港提供了世界級設施。本港將充分利用這項資源，舉辦更多大型國際盛事，包括與粤澳攜手辦好第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，進一步提升香港的體育競爭力。