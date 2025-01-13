林鄭前特首辦將搬遷但問題未解決　田北辰：三年又三年要搬幾次？

前特首林鄭月娥離任後，政府租用金鐘太古廣場辦公室作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，備受批評；基於辦公室租約今年5月到期，其辦公室今日（13日）證實會遷往灣仔舊入境事務大樓23樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。據了解，入境事務大樓的辦公室可使用不少於三年。不過，實政圓桌立法會議員田北辰質疑此舉未能解決根本問題，問道：「三年又三年 前特首辦要搬幾次?」他希望當局能交代每次搬遷和裝修開支。



《香港01》記者到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（文睿攝）

田北辰指，設於太古廣場、暫時只有林鄭月娥使用的前任特首辦公室：「講足三年係大嘥鬼」。他認為，如今租約結束遷回政府物業是好事，但指：「真係估唔到政府咁多物業，（過去）搵個辦公室都咁難。」

他又指，新辦公室選址灣仔前入境事務大樓，令他產生一個疑問，因為當初追問政府為何選址月租40萬的金鐘甲級寫字樓時，當時政府解釋因為「特首離任後需給予恰如其分的地位及尊重，考慮其身份及禮儀工作」。他提出，究竟是入境處處長的前辦公室規格高，抑或相關要求其實可以很有彈性？

田北辰要求政府交代搬遷林鄭月娥的前特首辦涉及的搬遷和裝修費用（田北辰Facebook）

不過，他認為最終能為市民省下租金也是好事，但隨即又提出一些疑問。首先，林鄭在任時，政府曾宣佈灣仔海旁三座政府大樓「現址發展為會議展覽場地、酒店設施和甲級辦公室。」如今計劃又如何？

田北辰：基本上無解決問題

他又引述報道指，據了解入境事務大樓的辦公室可使用不少於三年，質問；「三年後又用公帑再搬同裝修新地方？點解次次決定都要咁短視呢？」他希望政府交代，每次搬遷和裝修的開支。他認為，今次的搬遷，基本上無解決任何問題，予人感覺係「風頭火勢，拖幾年再算」。

他重申自己早前的建議，只為最近三名前特首提供辦公室，令現時的堅尼地道28號前特首辦便足夠使用，毋須再另找地方。

前任辦坐落中環半山區堅尼地道28號。（政府網站短片截圖）

李梓敬：難限制使用的特首人數

一直關注林鄭月娥的前特首辦租用太古廣場寫字樓的新民黨李梓敬認為，新安排是適合做法，認為前特首應該有辦公室，但不應在「超豪華寫字樓」，政府物業是合適選擇。他又說灣仔入境事務大樓地段好，因靠近立法會大樓、政府總部，很多活動在金鐘和中環一帶舉行。

至於遷往前入境事務大樓的安排，始終未能解決要另租辦公室的問題，若規定現時位於堅尼地道28號的前特首辦，最多供三任前特首使用為限能否解決問題？李梓敬認為很難作此限定，因為每一任特首的年齡和任期不能預測。