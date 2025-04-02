夏寶龍晤匯豐集團主席杜嘉祺　冀集團向國際說好中國及香港故事

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周三（2日）在北京會見匯豐集團主席杜嘉祺一行，稱希望匯豐集團在中國更好發展，更積極助力香港鞏固提升國際金融中心地位，並繼續發揮自身優勢當好中英關係的重要橋樑紐帶，向國際社會講好「中國故事」、「香港故事」。



圖為2025年4月2日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見匯豐集團主席杜嘉祺一行。（國務院港澳事務辦公室圖片）

夏寶龍對匯豐集團長期以來看好中國內地和香港，積極參與香港經濟社會發展，特別是國際金融中心建設表示肯定。他強調，中國堅定不移擴大高水平對外開放，是全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。中央政府全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，將一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，為各國各地區的企業在香港發展創造更好條件。

杜嘉祺表示，匯豐集團對中國推進高水平對外開放和香港未來更好發展前景充滿信心，將繼續在內地和香港加大投資、擴展業務。