港府辦兩會精神座談會　鄭雁雄提「內聯」「外通」辯證關係

特區政府周四（4月3）舉辦學習全國兩會精神座談會，應邀出席的中聯辦主任鄭雁雄指出，今年的中央政府工作報告強調要「深化國際交往合作，更好融入國家發展大局」，突顯了香港「內聯」與「外通」的辯證關係。



座談會在政府總部舉行，由行政長官李家超主持，超過320人出席，包括司局長等特區政府主要官員、港區全國人大代表、港區全國政協委員、行政會議成員、立法會議員、常任秘書長及部門首長等。

鄭雁雄：香港要從七方面重點把握兩會精神

鄭雁雄作分享發言時指出，香港要從七個方面重點把握全國兩會精神，包括：深刻把握國家主席習近平在兩會期間的重要講話精神、過去一年國家各項事業取得的重大成就、中國經濟社會發展的光明前景、今年經濟社會發展總體要求和重點任務、政府工作報告的重點舉措、修改代表法的重大意義和全國兩會對香港工作的重要部署。

鄭雁雄又表示，政府工作報告指出提升粵港澳大灣區創新能力和輻射帶動作用、推動高質量共建「一帶一路」走深走實、積極推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》進程等，這些部署都與香港關係密切，值得高度重視。

李家超鼓勵特區政府官員和社會各界在各自崗位上繼續努力，團結一致，為香港的穩定繁榮、為市民的幸福生活貢獻力量。（李家超facebook)

李家超：不斷團結社會各界全面深化改革

李家超感謝鄭雁雄的發言，同時指出，中央堅定支持香港發展，特區政府會在施政中貫徹落實全國兩會精神，繼續不斷團結社會各界全面深化改革，主動識變應變求變，發展經濟、改善民生，並更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，進一步深化國際交往合作，積極發揮內聯外通的角色。

李家超又表示，香港會大力發展新質生產力，加快建設國際創新科技中心，進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地，同時推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。香港除了鞏固傳統市場的經貿聯繫外，也會深化與中東、東盟、中亞等新市場的交往合作，貢獻「一帶一路」建設，說好中國故事和香港故事。