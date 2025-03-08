兩會｜15名問責局長出文回應：融入國家發展大局、為國家作貢獻

全國兩會正在北京召開，香港15名問責局局長今早（8日）先後在社交平台發文，就自身範疇作出回應，多名局長提及會為香港及國家作出貢獻、積極融入國家發展大局，深入學習貫徹國家主席習近平講話精神等。



鄧炳強。（黃浩謙攝）

保安局：中央肯定香港完成23條立法

保安局局長鄧炳強指出，中央肯定香港歷史性完成了《基本法》第23條立法，亦勉勵香港要擔當起新時代「一國兩制」實踐的重要使命，更加堅定維護國家安全，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，也為香港未來發展指明方向。他表示，會帶領轄下紀律部隊，面對複雜多變的國際形勢，堅定築牢維護國家安全屏障。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。(梁鵬威攝)

文體旅局：鞏固中外文化藝術交流中心地位 辦好十五運會

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，深感使命重大，責任在肩。她指總理李強強調了豐富精神文化生活的重要性，局方將全面落實「文藝創意產業發展藍圖」，促進非物質文化遺產的傳承與發揚，進一步鞏固香港作為「中外文化藝術交流中心」的地位，說好中國故事、香港故事。

羅淑佩表示，將善用啟德體育園舉辦更多大型國際體育盛事，並攜手粵澳兩地共同辦好第十五屆全國運動會及第九屆殘特奧會，期望香港運動員與國家運動員多作交流。同時將落實「香港無處不旅遊」的理念，弘揚「人人都是旅遊大使」精神。

房屋局局長何永賢。（陳葦慈攝）

房屋局：以科技應對龐大建屋量 說好有科技賦能的房屋故事

房屋局局長何永賢指，會與粵港澳大灣區不同城市互動協作，讓更多人看到香港在國家支持下，為市民改善居住環境、創造希望的暖心房屋故事。她表示，既看到本地建造業界的努力，也看到內地建造技術發展一日千里的實力與助力，會以科技應對龐大建屋量，並在組裝合成建築法、建築機械人、智慧項目管理等新賽道上，讓香港市民進一步認識國家和香港有關方面的迅速發展，會向國際社會展示新質生產力，說好有科技賦能的房屋故事。

創科及工業局局長孫東（資料圖片）

創科局：推動香港人工智能發展 鼓勵工商界對創科產業的投資

創新科技及工業局局長孫東表示，會秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設；會以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，並進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設。

他表示，河套合作區要打造為推動科技創新和產業創新融合發展的示範區域，特區會全力推動香港人工智能的發展、應用以及賦能各行各業改造提升，響應國家推進「人工智能+」行動。亦要大力鼓勵工商界對創科產業的投資，強化「政、產、學、研、投」高效協作。

發展局局長甯漢豪。（黃浩謙攝）

發展局：全速為「片區開發」模式招標 促成現有土地業權人原址換地

發展局局長甯漢豪指出，北部都會區對香港社會和經濟發展至為關鍵，有助香港突破長久以來土地不足的瓶頸，成為創新科技及其他新興產業的策略據點，以及參與大灣區區域合作的新平台。

她表示，今年下半年起全速為「片區開發」模式招標、加大力度促成現有土地業權人原址換地、以革新的土地行政及規劃思維促成產業早日落戶。此外，她指提供土地和基建以支持香港高質量發展的同時，亦會透過成本效益管控、善用創新科技、培育人才等措施，把建造業打造成為新質生產力，就「灣區標準」、「組裝合成」建築、職稱評價機制及「一試多證」等加強與大灣區城市合作。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

教育局：吸引一帶一路國家學生來港 加強愛國主義教育

教育局局長蔡若蓮指，會配合國家2035年建成教育強國的目標，鞏固香港教育「金字招牌」；致力發展香港成為國際教育樞紐，積極打造國際高端人才集聚高地。她表示，香港正發展「北都大學教育城」，會做好「留學香港」品牌，吸引更多「一帶一路」沿線國家的學生。

此外，她表示會推動學校推展國民及國家安全教育，加強愛國主義教育，包括更新《香港國家安全教育課程框架》，培養更多愛國愛港、德才兼備的「一國兩制」接班人，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

陳美寶（運輸及物流局FB）

運流局：今年內開展港深西部鐵路研究 北環線支線規劃

運輸及物流局局長陳美寶指，今年內會展開港深西部鐵路(洪水橋至前海)勘察和設計研究、北環線支線詳細規劃和設計，以及公布北部都會區物流用地發展模式研究結果；積極推動前海和北部都會區建設。

此外，她表示目標在明年為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠立法、今年年中成立「香港海運港口發展局」，帶領港口向綠色化、智能化和數字化邁進；將香港國際航空學院擴展培訓課程至C919飛機相關範疇；將修訂無人機應用的相關法例，配合低空經濟長遠發展。

勞工及福利局局長孫玉菡。（廖雁雄攝）

勞福局：主動對接國家發展戰略 優化人才計劃

勞工及福利局局長孫玉菡發文指，香港主動對接國家發展戰略，積極打造國際高端人才集聚高地，無論「高端人才通行證計劃」或「優秀人才入境計劃」，都取得令人鼓舞的佳績。局方會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。

商經局局長丘應樺（黃浩謙攝）

商經局：美國不合理加徵關稅 無損香港推動經貿發展的力量

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，雖然地緣政治越演越烈，但去年香港有近一萬間外資企業，創歷史新高，表示正採取多項措施，包括向企業提供資助以發展電商、今年八月繼續在內地以至稍後在東盟國家的電商平台舉辦「香港好物節」，協助業界把握電商帶來的新機遇。他指，會透過完善保護知識產權法例，包括因應人工智能技術的發展，今年上半年向立法會提交修訂《版權條例》，會利用專利制度支援創科業界，推動知識產權貿易。

此外，他表示美國對華採取不合理加徵關稅措施，破壞以規則為本的國際貿易秩序。面對這些打壓，絕對無損香港推動經貿發展繼續向前的決心和力量。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（楊何蓓茵Facebook）

公務員事務局：公務員必須準確了解國家的政策和發展方向

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，「一國」原則愈堅固，「兩制」空間愈廣闊，公務員必須準確了解國家的政策和發展方向，時刻緊記香港的獨特地位和優勢，亦要維護憲制秩序和國家安全。她表示，公務員要擁抱科技、銳意創新，以助發展新質生產力和推動高質量發展；要「跳出框框」，創新求進，敢於以新思維、新做法，積極應對挑戰和抓住機遇。

此外，她表示為了讓公務員能夠更有力地推進「一國兩制」前進，，港府會致力提升公務員治理能力，持續優化公務員管理制度，鞏固公務員以民為本的服務文化。

政制及內地事務局局長曾國衞（廖雁雄攝）

政制局：要化解西方對香港的誤解 加強參與國際事務

政制及內地事務局局長曾國衞表示，中央政府工作報告有關香港部分，凸顯了中央考慮香港的事情，從來都是站在國家的戰略高度，並以香港的長期繁榮穩定為依歸。

他表示，要努力鞏固提升香港在「一國兩制」獨特優勢下的高度國際化、市場化和法治化傳統優勢，一方面說好中國故事和香港故事，化解西方對香港的誤解，同時亦須加強參與國際事務和合作，共同促進區域和平發展，發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的作用。

財經事務及庫務局局長許正宇。

財庫局：務求把香港國際金融中心這個金漆招牌擦得更光更亮

財經事務及庫務局局長許正宇發文指，會特別聚焦「更加凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設」及「更加扎實有力鞏固提升香港獨特的地位和優勢」兩大方向，務求把香港國際金融中心這個金漆招牌擦得更光更亮，永放光彩。

他指，局方將於今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，並於明年提交立法會審議，爭取於2025至26年度起生效。為深化內地與香港金融市場的互聯互通，正研究擴展大灣區跨境理財通，並推進人民幣交易櫃台納入港股通的技術準備工作，將通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成，進一步構建全球投資者參與離岸人民幣資產市場的生態圈。

民青局局長麥美娟（政府新聞處）

民青局：地區治理工作上不斷創新和完善

民政及青年事務局局長麥美娟表示，中央多次在不同場合提到對香港青年有很大期望，並向青年人表達關懷，她會帶領民青團隊深入學習貫徹習主席重要講話精神以及兩會精神，特別在地區治理工作上不斷創新和完善，連同區議員和關愛隊，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，加強矛盾糾紛排查化解。把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態。

盧寵茂（梁鵬威攝）

醫衞局：配合國家創新藥及醫療器械研發高質量發展

醫務衞生局局長盧寵茂表示，深化醫療體系改革亦必須「三醫聯動」，才能持續提升醫療質量及效率，為市民健康保駕護航。他表示，在醫療衞生領域，香港正積極利用「一國兩制」制度優勢，充分發揮香港特區醫療衞生國際化的影響力和專業優勢，建設「國際醫療創新樞紐」，配合國家創新藥及醫療器械研發高質量發展，推動新質生產力，並打造香港成為國家中醫藥國際化的橋頭堡和高端醫療人才聚集高地。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

環境局：加速綠色轉型 深化生態文明體制改革

環境及生態局局長謝展寰表示，會把握好推動循環經濟和發展新質生產力的機遇，在新市場上推動高質量綠色發展，加速經濟社會發展全面綠色轉型，進一步深化生態文明體制改革。