美國關稅｜中國反制　劉兆佳：多元打擊令對方痛苦　倡港研徵關稅

中國以「七連發」組合拳反擊美國大加關稅，包括對原產美國的進口商品加徵34%關稅、對7類中重稀土實施出口管制等。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，眾多國家之中，中國最有實力對美國強硬反制，中國對美國有大量順差，又認為中方反擊時通常用組合拳，認為國家一早做好強硬應對貿易戰的準備，通過實施多元化措施打擊美國經濟，並要針對美國總統特朗普的支持者。他指，一定要「令對方痛苦」，否則無意思。



另外，香港雖然並不徵收關稅，但劉兆佳認為特區政府也要研究向進口美國貨徵關稅，聯合國家一起對付美國。



中美再爆新一輪貿易戰（Reuters）

美國總統特朗普日前宣布將對中國加徵34%「對等關稅」，令累計關稅增至54%。國務院關稅稅則委員會、商務部、海關總署公布「七連發」組合拳反制措施，包括下周四（10日）中午起對原產美國的進口商品加徵34%關稅；把11間美國實體列入不可靠實體清單；將16間美國實體列入出口管制名單；對7類中重稀土相關物項實施出口管制；對進口醫用CT球管發起產業競爭力調查；暫停6間美國企業產品輸華資質及向世貿（WTO）提出訴訟。

劉兆佳認為，中美之間貿易戰、科技戰正在發展，中方會因應各種各樣不友好的措施予以反擊，肯定不會只是姿態，否則沒有意思，形容：「一定要令對方感到痛苦」。他又指，尤其是針對美國總統特朗普的支持者，包括報復性打擊某些地區的產業或者農產品。

劉兆佳認為特區政府也要研究是否對美國進口貨徵關稅（黃寶瑩攝）

劉兆佳：特區政府也要研究向美國貨開徵關稅

劉兆佳又說，香港講求自由貿易，低關稅或者無關稅是經濟特色，但在大規模貿易戰下，美國不理會對港貿易有龐大順差情況下，將本港與內地同等對待，施加等同內地的重關稅，他認為，日後除了應中央要求對美反制外，香港可能要研究是否對美國進口貨品施加關稅，以聯合國家一起對付美國。

根據政府資料，2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。過去10年，美國對香港的貿易順差達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。

陳祖恒（中）、史立德（右）和林宣武（左）均對特朗普大加關稅表示無奈（商台圖片）

本地工商界料難再有美國「大單」 要開拓其他市場

另外，多名本地工商界再次表示對美國大加關稅感無奈。立法會紡織製衣界議員陳祖恒今早（5日）在商台節目指，今次美國加徵的關稅，幅度之大，業界感到無奈，但呼籲業界不要自亂陣腳。他指，美國過往以便宜價錢，在東南亞地區進行低增值產業，今次加關稅涵蓋東南亞國家，認為最終會由美國消費者「買單」，美國業界都「無路走」。 陳祖恒指，香港業界不能奢望再有美國大單，業界應該按工業發展升級轉型，由製造業升級至供應鏈管理、品牌設計及發展新材料產業等。

中華厰商會前會長史立德認為，業界未來不能單靠美國市場，要發掘中東及東盟，或發展內銷市場，希望政府在融資及政策上，提供支援。

除了大幅加徵關稅，美國又取消小包裹的免稅待遇並將徵收關稅，香港付貨人協會主席林宣武指，措施影響電商生意，不能再靠快及便宜取勝，業界要思考轉變。