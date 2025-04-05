特朗普關稅｜中國「七連發」組合拳精準反擊　美國搬石頭砸自己腳

特朗普（Donald Trump，又譯川普）「對等關稅」落地，中國立刻作出最強反擊。要打就打，正面開戰，WHO 怕 WHO？4月4日，中國商務部一套「七連發」組合拳，把美國對華加稅的囂張氣焰直接按在地上摩擦。事實上，對於貿易戰、關稅戰，中方早就有言有先：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。



2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

這7記重拳分別是：

一，向世貿（WTO）提出訴訟；

二，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅；

三，16間美國實體列入出口管制管控名單；

四，11間美企列入不可靠實體清單

五，對進口醫用CT球管發起產業競爭力調查；

六，對7類中重稀土相關物項實施出口管制；

七，暫停6間美國企業產品輸華資質。

其中，特別是，對美所有進口商品加徵34%關稅、16間美國實體被「出口管制套餐」伺候、11間美企打入「不可靠實體」、中重稀土出口直接上鎖。這四記重拳，看看中國是如何「精準打七寸」，又是否真的「打疼了美國」。

第一拳：中國宣布對原產美國的所有進口商品加徵34%關稅。不是針對某一間美國公司，也不是針對美國某一個特殊領域，而是針對美國所有商品。只要是美國生產的商品，進口到中國來，全部加徵34%的關稅。為甚麼是34%？因為對等反擊。

其中既包括對原產於美國「所有進口商品」的對等關稅「全面反制」，也有在畜牧業、無人機、軍民兩用稀有金屬物項、醫療等領域的「重點反制」，兼顧了面和點，力度強勁。

細究會發現，相當於給美國農產品、能源、汽車來了個「無差別攻擊」，要注意還需要疊加中國原有反制措施，堪稱「加倍奉還」。另外，大豆、玉米、棉花、肉類等農產品仍是重點打擊對象。 因為美國農業州是特朗普的「鐵票倉」。2024年，中國進口美國農產品總額雖同比下降14%，但仍有292.5億美元，其中大豆佔128億美元，佔比近半，美國大豆出口的60%靠中國。中國這一拳下去，這波加稅直接讓美國農業造成重大損失。

與此同時，海關總署也暫停6間美國企業產品輸華物資。由於相關進口產品存在檢驗檢疫問題，決定暫停1間美國涉事企業高粱輸華資質，3家國涉事企業禽肉骨粉輸華資質，並暫停2間美國涉事企業禽肉產品輸華。同樣是捏着農產品下手，打特朗普鐵票倉。

+ 14

第二拳：16間美國軍工實體被「拉黑」。中國商務部把16間美國軍工和高科技企業列入出口管制名單，禁止對其出口「兩用物項」（軍民兩用技術）。這招堪稱「以彼之道還施彼身」——美國不是整天拿「國家安全」卡中國脖子嗎？那也讓你嘗嘗「斷供」的滋味。

為甚麼是軍工企業？這些公司要麼給台灣軍售無人機，要麼幫着美國搞技術封鎖。比如賽博勒克斯（Cyberlux Corporation）給美軍研發激光武器，立方公司（Cubic Corporation）給台灣提供反艦導彈技術。商務部這次直接祭出《出口管制法》，相當於給這些企業判了「貿易死刑」。

同時這些企業嚴重依賴中國的電子元件和精密加工技術。這些企業80%的零部件都來自中國供應鏈，現在直接被卡脖子。比如通用動力的裝甲車生產線，離不開中國機床的精密零部件。高點公司（‌High Point Aerotechnologies）要是拿不到中國的高精度傳感器，他們的偵察機就得變「瞎子」。這一拳，實際打中的是美國的「軍工霸權」命門。

3月7日，外交部長王毅談到中美科技競爭時說，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍，哪裡有打壓，哪裡就有創新。 （聯合早報）

第三拳：11間進「不可靠實體清單」。這些被拉黑的11家企業有個共同特徵：左手接中國訂單，右手給台灣遞技術。比如斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）表面上是無人機領域的"創新先鋒"，實際是台軍無人機系統的「隱形供應商」；BRINC無人機公司（BRINC Drones,Inc.）一邊參加上海進博會，一邊幫台軍搞戰術偵察系統，去年給台灣送了200架偵察無人機。這些企業還用民用技術包裝軍用屬性。商務部這次直接引用《反外國制裁法》，這11間美企被禁止在中國做生意，直接被踢出中國市場，相當於給台獨勢力來了個「斷供警告」。這些企業禁止從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資。據悉，這些企業在中國有300多間供應商，斷供意味着他們得重新找代工廠，這個成本會非常高。

第四拳：對部分中重稀土相關物項實施出口管制z商務部聯合海關總署，對釤、釓、鋱等7類中重稀土實施出口管制。

稀土是什麼？從F-35戰鬥機到iPhone晶片，從電動汽車電機到激光制導武器，沒稀土全都會受到影響。美國80%的稀土進口依賴中國，且中重稀土（如鋱、鏑）幾乎被中國「壟斷」。中國這一拳，直接掐住美國軍工和高科技產業的咽喉。美國疼不疼？美國能源部已經緊急啟動「稀土自主計劃」，但現實很骨感：稀土開採容易，提煉難。中國掌握全球最先進的稀土加工技術，美國就算挖出礦石，也得運到中國來提煉。這一拳，打中的是美國「去中國化」供應鏈的終極軟肋。

+ 11

總之，這組合重拳環環相扣：關稅戰——打擊短期利益，技術封鎖——卡住中期命脈，市場准入——動搖企業根基，稀土管制——鎖定長期優勢。中國為什麼會如此硬氣？其實道理也很簡單——中國在全球產業鏈中的不可替代性。

如此全面貿易戰開打，不論美國還是中國，是全世界各國都深受影響，但既然特朗普不管不顧，中國選擇正面迎戰。其實中國的態度一直很清晰。外交部長王毅在出席第61屆慕尼黑安全會議談及中美關係時就已經很明確的向世界表達——「天行健，君子自強不息」、「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」、「任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動」 。