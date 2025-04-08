特別財會｜關愛隊訪39萬戶　麥美娟：有離港子女請求幫忙探父母

全港18區452隊關愛隊全面起動一年半，社會關注實際效果。立法會財務委員會特別會議今日（8日）討論關愛隊的工作，有議員關注關愛隊主動探訪的住戶數字，有人更指不希望關愛隊「過時過節才探訪」。民政及青年事務局局長麥美娟說，截至今年1月底，關愛隊已合共探訪約39萬個住戶。她澄清，並非節假日才探訪，「（否則）做唔到39萬」，並稱有已離港的市民請關愛隊幫手探訪父母。



截至今年１月底已提供4.3萬次支援服務

麥美娟今日在特別財委會表示，截至2025年1月底，關愛隊已合共探訪約39萬個有需要住戶，並提供約43,000次支援服務，在資助協議生效的一年內，建立了覆蓋不少於15%的小區住戶的聯繫網絡。政府將在2025-26年度對關愛隊增撥資源，預算是3億1,910萬元。

選委界蘇長榮詢問當局在關愛隊的下一服務期，有無考慮提高小區住戶聯網覆蓋率，以及39萬個被探訪的住戶中，主動要求支援、關愛隊主動探訪的個案數字為何。

麥美娟說，去年的施政報告列明會將關愛隊的配置恆常化並增撥資源，現時最重要是將關愛隊的工作做深、做廣，之後會將服務指標納入第二期服務協議。她續指，現時並無細分39萬戶探訪的類別，但有關愛隊的義工曾向她表示，有身處國外的子女請求關愛隊上門探訪父母、亦有住戶主動要求探訪。

2024年12月30日，民青局在社交平台發布影片，回顧2024年的民政工作。當中提及452隊關愛隊運作暢順，工作備受社會認同。（民政及青年事務局Facebook圖片）

澄清關愛隊並非「過時過節才探訪」

勞聯主席、選委界林振昇林振昇稱希望得知關愛隊轉介社區精神健康個案的數字，惟早前局方指無備存記錄，他建議局方訂立轉介的目標，不希望關愛隊過時過節先探訪。

「A4聯盟」林素蔚就指，認同關愛隊工作要做深、做廣，詢問局方除了家訪外，還有什麼接觸居民的方法，因為不少私人屋苑難以進入。她又關注今年9月關愛隊屆滿，過往培訓隊員的資源應如何更好運用，例如醫衞局曾組織的精神健康急救培訓，有多少隊員運用學到的知識，幫助有需要居民。

麥美娟回應，林振昇所指「關愛隊過時過節才探訪」的觀點錯誤，「關愛隊雖然係義工，但探訪係長期的，（否則）做唔到39萬的數字，所以其實要多謝呢班義工」。隨後，她說關愛隊接觸市民的方式很多，除了探訪外，還會舉辦環保、寵物等相關活動。

麥美娟又說，關愛隊隊員畢竟只是義工，「無論點做培訓，佢都唔可以替代到專業部門提供的專業服務」，故經培訓的隊員，會在了解市民需要後，幫其找到需要的專業服務。