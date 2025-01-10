關愛隊｜麥美娟：服務期結束後整理工作報告　適當形式向市民介紹

中文大學學生媒體《大學線》報道關愛隊「打卡湊數」現象，索取工作報告被拒，引發社會對關愛隊服務的熱議。民政及青年事務局麥美娟今日（10日）表示，當局與關愛隊的服務協議為期2年，首支成立關愛隊任期未完，當局會在關愛隊的服務完成後，才可以有整全全面資料，包括工作績效指標的資料整理「年度工作及財務報告」，之後會以適當形式向市民介紹。



麥美娟（右四）指關愛隊成員人數不多，需招募義工協助服務市民（麥美娟Facebook圖片）

麥美娟：關愛隊人數不多 要招募義工協助

對於在報道指有懷疑非關愛隊成員穿制服充數，麥美娟回應時指，關愛隊員是義工，為市民提供服務，加上每隊關愛隊成員人數不多，大約8至12人，在舉辦活動時需要在社區招募義工協助，指關愛隊服務全面，包括在火災及突發事件後，動員協助居民，希望得到社會支持，施政報告提出增加對關愛隊撥款，是希望有更多資源，服務在市民身上。

麥美娟強調，關愛隊的工作任重道遠，希望在地區凝聚社區力量，為有需要居民提供符合區情的服務，她深信各個關愛隊會繼續積極深化工作，與各地區團體緊密合作，善用地區資源，按照各區需要推展各項關愛服務，發揮以民為本、社區互助的精神。

中文大學學生媒體《大學線》作關愛隊專題報道，披露關愛隊懷疑非成員穿制服「打卡」充場面。（《大學線》報道「事不『關』己」截圖）

早前中文大學學生媒體《大學線》有關關愛隊專題報道，披露關愛隊懷疑非成員穿制服「打卡」充撐場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員等拒絕學生訪問。

《香港01》日前也曾向民政總署索取所有關愛隊的「年度工作及財務報告」，署方並未提供，署方稱正統整三大表現，分別是各小隊工作是否符合關鍵績效指標、獲得所期望的成果、提供符合小區區情需要的服務等，不過要待兩年服務協議完成後才公布。換言之，最快今年第二季才能公開荃灣和南區的具體工作表現。