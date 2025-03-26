麥美娟：兩區關愛隊協議延長、下周一公開區議員工作報告

關愛隊在2023年4月至5月份，率先在荃灣及南區試行，及後452隊關愛隊覆蓋至全港十八區。民政及青年事務局局長麥美娟今日（26日）表示，《施政報告》宣佈恆常化關愛隊制度，為確保各區關愛隊不會有真空期及斷層情況，荃灣及南區關愛隊要延長協議期，與其他十六區「睇齊」。



她又稱，區議員已提交工作報告，下周一公眾可以查閱。



麥美娟指先行先試關愛隊的服務協議稍作延長至與其他十六區看齊（馮子健攝）

荃灣區、南區關愛隊協議延長約5個月 需按比例繼續履行KPI

去年《施政報告》宣佈恆常化關愛隊。麥美娟指，合約安排有所調整，荃灣及南區的關愛隊屬先行先試，在4月指5月開始投入服務，其他十六區在9月至10月才投入服務。為恆常化、系統化管理，荃灣區及南區協議需要延長，與其他十六區「睇齊」，並以第一期協議按比例繼續履行KPI。

麥美娟肯定關愛隊的工作（資料圖片）

對於關愛隊第二期協議會否有改動。麥美娟表示要進行檢討及考慮，因地區情況物色合適人士，而關愛隊完成第一期協議後都要提交報告，整理數字後會再告知大家。

麥美娟表示，關愛隊舉辦了很多活動，緊急事故時亦有動員義工，其實最近每晚區內都有電錶著火、水管爆裂等情況，都有關愛隊出動，認為關愛隊發揮到作用。

麥美娟又稱區議員的工作報告下周一可供查閱

3月31日起可查閱區議員的工作報告

此外，麥美娟表示區議員已經提交工作報告，公眾3月31日可以在各區民政處登記及查閱。對於區議員涉刑事案件，是否不理想？麥美娟表示，結果無論如何，都要嚴格按照《區議員條例》及履職監察機制處理；根據《區議員條例》，如判刑三個月、不論是否有緩刑，均需取消區議員資格。