香港大球場改建進展？　政府：按啟德體育園啟用首1-2年情況再定

政府2019年因應將有啟德體育園而提出香港大球場改建計劃，但去年的施政報告提出重新檢視大球場的改建計劃。民建聯立法會議員鄭泳舜關注，政府計劃如何確保啟德體育園及香港大球場發揮協同效應，促局方交代何時完成檢視工作。



文化體育及旅遊局回應指，會密切留意啟德體育園啟用首1至2年的使用情況，檢視香港大球場的定位，以決定香港大球場的未來路向；在決定香港大球場的未來定位前，將繼續目前的租用安排。



鄭泳舜。（夏家朗攝）

鄭泳舜在審議預算案有關文體旅局開支的書面提問中，指啟德體育園啟用後，當局有否為香港大球場重新定立目標使用率及開支預算。他亦指出，政府曾表示會重新檢視香港大球場改建計劃，確保與啟德體育園有協同效應，促局方交代詳情。

國際七人欖球賽今年已移師有五萬座位的啟德體育園主場館進行。（夏家朗攝）

文體旅局：決定香港大球場未來定位前 繼續目前租用安排

文體旅局回應指，香港大球場在過去3年舉行45項活動，包括36項球類活動及9項其他大型社區活動。局方指，會密切留意啟德體育園啟用首1至2年的使用情況，檢視香港大球場的定位，以決定香港大球場的未來路向，同時會與相關持份者緊密聯繫，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。

此外，局方表示在決定香港大球場的未來定位前，香港大球場將繼續目前的租用安排，指中國香港足球總會及其他租用團體已就2025年的香港大球場全年租用提交了申請，預計租用情況和近年相若；香港大球場亦有租予團體舉行童軍大會操、慈善步行及運動訓練租用計劃。

政府曾提出香港大球場改建計劃。（袁志浩攝）

政府原建議大球場改建後座位減至最多九千個

根據當局2019年提交灣仔區議會的文件，政府將興建啟德體育園提供先進的體育設施，包括一座五萬座位的主場館。該主場館和有四萬座位的香港大球場在規模及功能上有所重疊，在香港大球場舉行的大型體育活動，日後將移師啟德體育園區舉行，令香港大球場的使用率大幅下降。同時，香港大球場不設田徑跑道 ，難以用作公眾運動場，配合灣仔區和港島其他地區的學校、社區和市民的需要。

政府當時建議將香港大球場改建為公眾運動場，設有真草球場供足球及欖球比賽之用，並設有符合國際標準的田徑比賽設施。在沒有大型活動時，市民和團體 可訂場進行足球、欖球、 田徑訓練等活動，以及免費開放予市民跑步。而固定有蓋看台的座位則有八千至九千個。