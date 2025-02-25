財政預算案2025︱加「牛肉乾」可能性高　違例泊車罰款或增至$480

【財政預算案2025/財政預算案2025】新一份財政預算案明日（26日）發表，千億財赤下，財政司司長陳茂波勢必開源節流。據悉，政府擬提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320元增加至400至480元，提高25%至50%；當局也打算上調超速駕駛等其他交通罪行的罰款金額。



現時違例泊車定額罰款為320元。(警方圖片)

「牛肉乾」由1994年起凍結至今 2017年曾提出調高

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事；其他交通罪行的罰款金額也擬上調，以超速駕駛為例，可罰款320元至1,000元。

根據警方紀錄，去年1月至11月期間，警方共發出超過233萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達7.45億元。

政府上年度「牛肉乾」收入高達12.7億

過去亦有數據顯示，警方2023/24年度的「牛肉乾」收入高達12.7億元。警方今年上半年已陸續改發電子告票，可在15分鐘內完成「抄牌」。