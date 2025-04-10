偕科技界倡盡快訂《人工智能發展藍圖》　容海恩：做好前瞻規劃

新民黨立法會議員容海恩聯同多名科技業界代表，今日（10日）提出《香港人工智能發展藍圖建議書》，包括優化人工智能算力基礎設施佈局、完善人工智能產業鏈等。容海恩表示，特區政府需把握好發展趨勢，做好具前瞻性的人工智能規劃，促請政府參考該建議書，儘快制定人工智能發展藍圖，致力打造香港成為全球人工智能創新高地。



容海恩聯同多名創科業界代表提出《香港人工智能發展藍圖建議書》（何夏怡攝）

新民黨立法會議員容海恩提出《香港人工智能發展藍圖建議書》（何夏怡攝）

容海恩建議政府完善人工智能產業鏈，包括進一步優化算力基礎設施，並加強現有人工智能運算中心的統籌協調，提升算力規模與服務能力；同時大力支持政府積極發展「垂直大模型」，該模型是針對特定場景、特定行業所訓練的人工智能，例如醫療健康和法律服務等。

她續指，人才亦是人工智能發展的關鍵，故建議培育複合型人工智能人才，設立專項資金支持人工智能研究並加強推廣。同時要進一步完善人工智能監管政策，做好風險管理，營造良好發展環境，包括建立健全人工智能安全治理機制、強化人工智能數據安全等技術的研發等。

聯同容海恩出席記者會講解建議書的還包括的特許資訊科技師崔添偉、商湯科技香港及澳門業務總經理馮愈、香港華為政企總經理王紹潼、香港華為創新科技行業總監何永恆及路邦科技聯合創始人兼首席技術官麥騫譽。