關稅戰｜李家超批美方滿口歪理　中國的確定性是全球經濟定海神針

行政長官李家超指，美國單方面宣布所謂「對等關稅」，是大搞單邊主義，滿口歪理霸凌，嚴重踐踏和侮辱多邊貿易體系。他又指，中國的確定性是全球經濟的定海神針。



李家超批美方滿口歪理（廖雁雄攝）

李家超今日（10日）下午在一個華僑社團活動致辭時表示，中國作為全球第二大經濟體，擁有世界第二大消費市場，因地制宜發展新質生產力，擴大高水平對外開放，具有蓬勃發展機遇，中國的穩定性是全球經濟的定海神針。

李家超勉僑界積極投資家鄉

他又說，在港歸僑、僑眷和居港外籍華人逾100萬人，勉勵僑界用好自身優勢，積極在家鄉投資興業；並在國際輿論場合指出保護主義的謬誤，推廣自由貿易；開拓東盟、中東等「一帶一路」經濟體的多元市場，推動區域經貿合作；及搭建更多國際高端合作平台，促進海內外企業人才來到內地和香港。