特朗普關稅｜外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話

外交部駐港公署發言人致函《南華早報》，闡明中方就美國對華加徵嚴重不合理關稅的嚴正立場。信中指，該報昨日（9日）一則報道指，美方聲稱「中方想達成交易，但不知如何開始。我們在等他們（中國）的電話」。事實是美方不知如何開始，醉心於欺凌、訥詐全世界的「藝術」。發言人表明，美方應立即糾正錯誤做法，若一意孤行，中方必將奉陪到底！又指妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。



中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

公署指相關函件今日（10）刊登於《南華早報》及其網站。發言人稱，美方既不懂如何與中國相處，更不懂正確的國與國相處之道，倒是醉心於欺凌、訥詐全世界的「藝術」。發言人表明要正告美方：妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。習近平主席今年1月與美國當選總統川普通話時明確指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是中方的選擇，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作。遺憾的是，美方沒有聽取中方語重心長的勸告。如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底！

外交部駐港公署發人促美方糾正錯誤。（外交部網頁圖片）

信中指，美方不顧國際社會普遍反對，以荒唐的藉口對所有貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」，是典型的單邊主義、保護主義、經濟欺凌，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序。美方更悍然對中國施加高達104%的關稅，是赤祼祼的恐嚇、謳詐行徑，中方對此決不接受。美方此舉並不會讓美國再次偉大，只會讓美國變成21世紀的野蠻人。

外交部駐港公署：香港有底氣妥善應對

最後，信中稱注意到，美國加徵的不合理關稅同樣適用於香港。發言人強調，香港擁有「背靠祖國、連結世界」的獨特優勢，天不會塌下來。深信在中央政府和祖國人民的堅定支持下，香港完全有能力、有信心、有底氣妥善應對。東方之珠不畏風雨，終會更加閃亮！