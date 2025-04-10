關稅戰｜美媒︰內地高層官員準備今日開會　討論額外刺激經濟措施

《彭博》引述消息報道指，在美國總統特朗普提高關稅後，中國高層領導人準備於周四舉行會議，討論額外的經濟刺激措施。



報道引述消息指，此次臨時會議將重點討論住房、消費支出和技術創新的支援措施。包括金融監管機構在內的其他政府機構也將召開會議，討論刺激經濟和穩定市場的措施。時間表仍有可能改變。

報道指，計劃中的會晤凸顯出北京方面對世界兩大經濟體之間不斷擴大的貿易衝突所造成的損害日益增長的擔憂。

內地周三提高美進口貨品關稅至84%

中國周三（9日）表示，將從4月10日起對所有從美國進口的產品徵收84%的關稅，以回應美國對中國商品徵收104%的關稅。周三晚些時候，特朗普進一步將對中國的關稅提高至125%，同時暫停對其他數十個貿易伙伴徵收額外關稅。

根據彭博社早前報道，中國決策者上周末討論了是否加快刺激計劃以促進消費，以及是否推進在特朗普加徵關稅之前就已計劃好的措施。

此外《路透》報道，內地高層官員最快於周三開會，商討刺激經濟及穩定股市措施。