國安教育｜林定國：有國家唯我獨尊霸凌他國　香港要鞏固多元開放

律政司司長林定國今日出席一個國家安全教育活動時指，此時此刻，當有國家唯我獨尊，為了追求自身最大國家利益，泛化國家安全概念，無視國際法和國際關係基本原則，採取單邊主義，不惜以霸道欺凌手段損害其他國家人民利益，作為在香港生活、面向世界的中國人，更應該顯示與他們不一樣，沉着應對，堅守中華優秀傳統文化，以不屈不撓的精神維護國家安全和合法權益，展現泱泱大國的風範。



他指，香港擁有「一國兩制」獨特制度優勢，責任是更好地善用國際化的優勢，做好外聯內通、深化國際交流合作，要準確有效落實這項責任，必須懷有海納百川的胸襟，維持和鞏固開放、多元化社會。



林定國指香港要維持和鞏固多元開放（林定國FB）

本月15日（下星二）是全民國家安全教育日，林定國今日（12日）出席由香港教育大學與油尖旺民政事務處及油尖旺區校長會合辦的「國家安全教育與愛國主義教育」研討會暨國安教育多媒體設計比賽頒獎禮，他致辭時稱，十分認同將國家安全教育與愛國主義教育掛勾，兩者關係密切，會形容它們是形影不離的「孖生兄弟」。

他解釋，中華文化一向倡導和平共處，總體國家安全觀是汲取了中華優秀文心的精髓，當中指出要尊重和保障每一個國家安全，而維護國安的標準，不是絕對安全，而是相對安全此一重要概念，也解釋了國安法律中的國家安全定義。他指，這解釋了透過宣揚中華文化增強國民身分認同、愛國主義和國家安全教育為何是環環緊扣外。

林定國強調，愛國主義不是狹隘極端的民族主義、排外主義或孤立主義。（Reuters）

他強調，希望帶出一個重要信息，就是推崇的愛國主義不是狹隘極端的民族主義、排外主義或孤立主義。當然應該以身為中國人而感到自豪、擁有民族自信，但絕不能認為必然比其他國家民族優越，必須尊重甚至學會欣賞其他國家民族的傳統文化、風俗習慣等，不隨意無故損害它們的合法合理利益，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三點基本原則。他相信這些亦正是習近平主席提倡人類命運共同體概念的精髓。

香港要做好外聯內通 須懷有海納百川的胸襟

林定國又指，這一點在今時今日「一國兩制」下的香港尤其重要。香港擁有的獨特制度優勢，成為現今國家內最自由開放的地方。本港的責任是更好地善用國際化的優勢，做好外聯內通、深化國際交流合作，從而為國家整體發展作出更大貢獻。要準確有效落實這項責任，必須懷有海納百川的胸襟，維持和鞏固開放、多元化社會，宣揚包容共濟、求同存異的精神。