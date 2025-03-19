國家安全教育日｜警察博物館等開放日今起登記　日期及領門票詳情

【全民國家安全教育日活動/國家安全教育日活動2025/消防及救護學院開放日/中式步操演示】保安局今日（19日）公布，為配合第10個「全民國家安全教育日」，轄下八支紀律部隊和輔助部隊將分別於四月不同的周末及假日在部隊的訓練學院、博物館、總部或分部舉行開放日。市民今日起，可於相關紀律部隊的網站或流動應用程式登記索取免費入場門票，而輔助部隊總部開放日則毋須門票。

各部隊開放日將舉辦不同精彩活動，包括升旗儀式、中式步操演示、救援示範、槍械和器材展示、工作犬表演、攤位遊戲等。開放日詳情，市民可留意相關部隊在網站或流動應用程式的公布，以登記索取門票，成功申請者會收到有關部隊的通知。詳情一文看清。



▼2024年4月15日 「全民國家安全教育日」2024▼



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國家安全教育日2025｜4月12日（星期六）舉行開放日地點

．入境事務學院

-門票登記：三月二十四日至三月三十一日

-登記連結將於門票登記開始後載於平台：入境事務處網站

．香港懲教博物館及社區教育體驗館

-門票登記：三月二十六日至四月一日

-登記連結將於門票登記開始後載於平台：懲教署網站

．民眾安全服務隊總部

-門票登記：毋須門票

國家安全教育日2025｜4月13日（星期日）舉行開放日地點

．警察博物館

-門票登記：三月十九日

-登記連結將於門票登記開始後載於平台：香港警務處網站

．消防及救護學院

-門票登記：三月三十一日至四月二日

-登記連結將於門票登記開始後載於平台：消防處流動應用程式

．政府飛行服務隊啟德分部

-門票登記：四月二日至四月三日

-登記連結將於門票登記開始後載於平台：政府飛行服務隊網站

▼2024年4月14日 消防及救護學院舉行開放日▼



消防及救護學院舉行開放日，消防員模擬拯救車禍被困傷者。（廖雁雄攝）

國家安全教育日2025｜4月18日（星期五）舉行開放日地點

．香港海關學院

-門票登記：三月三十一日至四月二日

-登記連結將於門票登記開始後載於平台：海關網站

國家安全教育日2025｜4月27日（星期日）舉行開放日地點

．醫療輔助隊總部

-門票登記：毋須門票

▼2024年4月14日 消防及救護學院舉行開放日▼



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國家安全教育日2025｜活動內容

．升旗儀式、中式步操演示、救援示範、槍械和器材展示、工作犬表演、攤位遊戲等