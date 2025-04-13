東江水｜水務署長：內地棄600億投資機會為保水質　水費相當實惠

東江水供港60周年，水務署署長黃恩諾今天（13日）表示內地為了保障水質，多年來放棄逾600億元投資機會，限制開發東江流域沿線保護區，包括禁止採石、開礦及大規模禽畜養殖等，形容東江水水費相當實惠，且無包括內地用於生態保護及其他方面的成本。



去年東江水基本水價為51.36億元，按粵港協議每年加價2.39% 計算，今年水價52.59億元，明年53.85億元。



水務署署長黃恩諾與發展局局長甯漢豪為東江水供港60周年拍片。（發展局）

將軍澳海水化淡廠非取代東江水

黃恩諾與發展局局長甯漢豪為東江水供港60周年拍片，兩人一問一答方式回應坊間有建議香港自行開拓淡水資源，取代東江水供港。黃恩諾解釋，興建將軍澳海水化淡廠的主要目的在於應對氣候變化所帶來的影響，增加供水資源多樣性，屬未雨綢繆措施，而非取代東江水作為主要水源。

東江水｜東深供水系統全長約68公里，途經4座泵站，包括圖示位於金湖泵站部分，以專用管道輸送至深圳水庫，再輸送到香港。（發展局）

海水化淡較東江水成本高兩、三成

黃恩諾說，海水化淡生產成本比輸入東江水高出兩、三成，作為主要水源並不合乎成本效益，又認為海水化淡過程較耗能，與世界減排的大趨勢背道而馳。他說香港的雨水收集不足以應付全港淡水使用需求，因此主要依賴東江水供港，現時東江水佔全港食水用量達七至八成，形容是穩定可靠的主要水源。

水務署署長黃恩諾為東江水供港60周年拍片。（發展局）

黃恩諾：內地為保障東江水水質 棄逾600億元投資機會

外界關注的東江水價格，黃恩諾亦主動提及，他說水費包括了與輸港東江水有關的基礎建設、系統運作及維修的費用等，以及保護輸港東江水水質措施，惟無包括內地用於生態保護及其他方面的成本，例如內地限制開發東江流域沿線保護區，以及在受保護範圍內禁止採石、開礦及大規模禽畜養殖等活動。

內地多年來拒絕了數百個大大小小的投資項目，涉及總投資額超過600億元。 水務署署長黃恩諾

黃恩諾說過去60年國家動用大量人力物力開展擴建、改造工程及生態環保措施，例如興建專用輸水管道和河流調污治理的基礎設施等，保障供港東江水水質。去年啟用的珠三角水資源配置工程，將西江水引入廣東省，紓緩東江沿河城市對東江水需求，為香港提供應急備用水源，令東西江雙水源互補。

東江水供港路線圖。（發展局）

東江水｜本港大概有接近兩成用戶因用水量低，而毋須繳交水費。（發展局）

香港水費排名遠低於國際大城市 黃恩諾：水費實惠

黃恩諾說香港供水穩定，水質安全可靠，形容市民所需付的水費相當實惠，「住戶每月平均水費為44元，佔家庭月入中位數約百分之0.1」，稱本港大概有接近兩成用戶因用水量低，而毋須繳交水費。

香港市民能以實惠價錢獲得可靠和優質的供水，更應珍惜用水，避免浪費公共資源。 水務署署長黃恩諾

黃恩諾引述「國際水協會」調查顯示，2023年世界39個首都或大城市的水費，由最昂貴起計，香港排第30名，低於其他大城市，如首爾、東京、羅馬、巴黎、柏林、華盛頓等。