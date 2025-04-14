澳門派錢！永久居民每人獲發一萬元　增設育兒津貼一年18,000元

澳門特首岑浩輝今天（14日）發表任內首份施政報告，主題是「革新謀發展 奮進開新局」，宣布繼續推行「現金分享計劃」，合資格永久性居民每人獲發10,000元，合資格非永久性居民每人獲發6,000元，是澳門連續第19年全民「派錢」。岑浩輝未有提及會否收緊領取資格，僅指要聽意見「完善」計劃。



另外，新推出「育兒津貼」計劃，向未滿三歲的澳門出生嬰幼兒，每月派發1500元，每年合共18,000元津貼。



4月14日，澳門特首岑浩輝發表任內首份施政報告。（澳門新聞局直播）

岑浩輝：澳門財政收入單一 善用資源扶貧

岑浩輝在澳門立法會宣讀施政報告，解釋推出民生福利政策時，需綜合考慮經濟社會發展狀況、財政收入等多方面因素，平衡短期支出和可持續發展的關係，將民生福利水平建立在可持續基礎之上。他說當前澳門經濟前景面臨不確定性，財政收入來源結構單一，剛性財政支出較大。因此，必須善用財政資源，貫徹精準扶助、政策傾斜、資源下沉的方針，在量入為出的原則下，精準幫扶「一老一少」、殘疾人士和弱勢群體，兜住兜牢民生底線，促進社會公平。

4月14日，澳門特首岑浩輝發表任內首份施政報告。（澳門新聞局直播）

提及派錢計劃要「完善」 商界倡每年留澳183天

不過，岑浩輝預告綜合考慮社會經濟發展狀況，以及審慎理財原則的前提下，將適時「完善」現金分享制度，節省的開支用於增進民生福利和促進社區經濟發展，未有透露調整細節。

事實上，澳門過去十多年已派錢超過900億元，今年預算74.8億元，然而約68萬名澳門居民當中，粗略計算有逾5萬人不在澳門生活、消費、納稅、貢獻，卻可受惠派錢。

岑浩輝早前預告派錢要考慮幾數面，包括政府財政、政策精準、公平以及受惠者與澳門的聯繫等。當時有商界建議為派錢設限，受惠者必須每年留澳183天，節省的財政資源投放於其他民生福利，刺激當地消費。

4月14日，澳門特首岑浩輝發表任內首份施政報告。（澳門新聞局直播）

新增「育兒津貼」一年18,000元

岑浩輝上場後的首份施政報告，除了延續派錢，亦有新措施推出。今年增設「育兒津貼」計劃，向三歲以下澳門永久性居民嬰幼兒，每月發放1500元，每年合共18,000元津貼。

另外，「出生津貼」增至6,500元；「結婚津貼」提高至2,200元；「殘疾津貼（普通）」增至每年10,000元；「殘疾津貼（特別）」提高至每年20,000元；「殘疾金」增至每月3,900元。

「醫療券」由600元增至700元；「敬老金」提高至每年10,000元；「養老金」增至每月3,900元。