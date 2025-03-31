澳門特首岑浩輝4月14日發表首份施政報告 料繼續「派錢」
撰文：潘耀昇
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去年12月就任澳門行政長官的岑浩輝，將於4月14日發表任內首份施政報告。岑浩輝今年二月曾預告需繼續推出俗稱「派錢」的現金分享計劃，惟如何發放則需視乎整體經濟環境，期望外界多發表意見。
根據澳門立法會議程，岑浩輝4月14日下午3時，會到立法會發表2025年財政年度施政報告，亦是他任內首份施政報告。翌日（4月15日) 下午出席立法會會議，回應議員就施政報告的提問。
施政報告預料繼續「派錢」，岑浩輝早前亦提到，澳門現時只有出生津貼，政府會積極研究推出育兒津貼，又考慮設養老金。另外，有公務員團體與岑浩輝會面後，引述岑稱若時機恰當，會認真考慮公務員加薪。
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