李家超晤王勇、莊榮文　推進河套創科園區建設、融入國家數據發展

行政長官李家超今日（14日）分別與全國政協副主席王勇和國家互聯網信息辦公室（網信辦）主任、世界互聯網大會理事長莊榮文會面。李家超稱，會加快推進河套深港科技創新合作區建設，打造香港成為國際創新科技中心；又會繼續與網信辦保持緊密聯繫和合作，促進香港更積極融入國家數據發展大局和建設大灣區數字經濟發展。



李家超（右）與全國政協副主席王勇（左）會面（政府新聞處）

李家超感謝王勇和莊榮文在香港政府承辦及創新科技及工業局協辦的2025年世界互聯網大會亞太峰會擔任演講嘉賓，並就共同關心的議題交流意見。他指，今次是世界互聯網大會首次在內地以外舉行高峰會，肯定香港的國際大都會地位和對香港科創發展的支持。

加快推進河套深港科技創新合作區建設

李家超今日早上在創科局局長孫東陪同下與王勇會面。李家超表示，十四屆全國人大三次會議上月在北京勝利召開。政府工作報告提出，要因地制宜發展新質生産力，推動科技創新和産業創新融合發展。特區政府正積極發展新質生產力、新型工業化及創科產業，實現高質量發展，並加快推進河套深港科技創新合作區建設，打造香港成為國際創新科技中心。香港會繼續發揮內聯外通的優勢，進一步深化國際交往合作，探索創科新機遇。

李家超（右）今日（四月十四日）與國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文（左）會面。（政府新聞處）

感謝網信辦支持 共同推動粵港澳大灣區數據跨境流動

李家超下午則在創科局副局長張曼莉陪同下與莊榮文會面。李家超感謝網信辦一直對特區政府的支持，並與創科局共同推動粵港澳大灣區數據跨境流動的工作。他說，數據是驅動創新和高質量發展的關鍵動力，特區政府會繼續與網信辦保持緊密聯繫和合作，促進香港更積極融入國家數據發展大局和建設大灣區數字經濟發展。

今屆世界互聯網大會亞太峰會今日和明日（15日）在香港會議展覽中心舉行，以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，匯聚海內外的政商界、國際組織、領軍企業代表及權威專家學者等參與，就多個科技領域作深入交流，推動創新科技的高質量發展。