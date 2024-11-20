世界互聯網大會開幕習近平短片祝賀　副總理丁薛祥出席提四點建議

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月19日至22日在烏鎮舉行。今年世界互聯網大會不只規模更大，參展的國家和企業更多，國家主席習近平發來賀電之外，國務院副總理丁薛祥、中宣部部長李書磊、浙江省省長王浩都親臨現場致詞，迎來新的十年的新開局。



《香港01》記者在世界互聯網大會現場了解到，今年烏鎮世界互聯網大會的維安也全面升級。



世界互聯網大會開幕習近平短片祝賀。（01記者攝）

國家主席習近平向2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕錄製祝賀影片，他提到，本屆峰會「擁抱以人為本、智能向善的數字未來－㩗手構建網絡空間命運共同體」為主題。習近平指出，應該把創新作為第一動力，把安全作為最低要求，加快推動網絡空間普惠發展，攜手構建網絡空間命運共同體。

習近平強調，希望互聯網更好造福人民和世界，他也預祝峰會圓滿成功。

副總理丁薛祥出席提四點建議。（01記者攝）

國務院副總理丁薛祥致辭指出，當前互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等技術不斷的取得突破，正在全面賦能經濟社會發展，但是數字鴻溝仍在擴大，網絡安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要攜起手來，共同推動構建網絡空間命運共同體。

丁薛祥提出四點建議，第一，完善全球治理，深化全球互聯網領域治理合作；第二，加強協同融合的創新，推動網絡信息技術加快發展；第三，強化公平理論，促進互聯網發展成果全球共享，幫助發展中國家積極推進信息化；第四是要堅持依法依規提升網絡安全防護，深化網絡空間安全性。

丁薛祥提到，本屆峰會上還將發佈全球數據跨境活動合作倡議，呼籲各方支持踐行攜手構建開放共贏的數據跨境流動國際合作格局。