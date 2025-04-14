特邀人士入境便利計劃推出至今　港府向東盟發出逾240個邀請

政府上月18日推出「特邀人士入境便利計劃」，5個部門可建議及主動邀請能為本港經濟發展帶來相當貢獻東盟國家人士來港，並享有入境便利。保安局局長鄧炳強今日（14日）向立法會保安事務委員會表示，截至本月9日，當局發出超過240個邀請，涵蓋工業、投資、經貿、批發零售、金融、醫藥、航空、運輸及法律界等。



鄧炳強指，「特邀人士入境便利計劃」進出約一個月以來，發出超過240個邀請。（廖雁雄攝）

負責邀請東盟人士參加「特邀人士入境便利計劃」的政策局，包括財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局、文化體育及旅遊局和律政司。在立法會保安事務委員會會議上，議員廖長江建議將教育界人士納入「特邀人士」範圍，發掘東盟有潛力的學生、教師或研究員來港，提升香港成為國際教育樞紐及高端人才集聚高地在東盟的影響力。

鄧炳強同意有放寬空間，當了解計劃受歡迎程度及流程是否有需要調教之後，一定會考慮有更多政策局納入邀請東盟人士。

政府2023年底放寬越南「一簽多行」申請門檻。（央視影片截圖）

另外，政府2023年底放寬越南「一簽多行」申請門檻，16個月以來，截至今年2月底批出4970宗簽證，是放寬前5年的15倍。新民黨議員黎棟國認為雖然增長幅度大，但實際數字不足5000宗，建議縮短審批時間服務承諾，由目前的4星期進一步加快。

鄧炳強表示，目前大部分審批時間不用4星期，同意要適時檢討，識變、應變、求變，以往比較保守，未能99.9%做到的指標也不敢承諾，同意可更貼切及準確。