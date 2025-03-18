行政會議休會兩星期後，今日（18日）復會，行政長官李家超會前見記者，宣布為東盟十國設立的特邀人士入境便利計劃即日起實施。他說特邀人士將獲得自助通關服務，入境處會透過專櫃一站式處理自助通關和簽證申請，並放寬申請資格，包括不考慮過往訪港次數，簡化提交資料規定，有效期3年，每次來港可逗留2個月或以上。政府會率先邀請東盟商界及法律範疇領袖參加計劃，李家超相信新計劃方便東盟人士參與在港舉辦的盛事、投資、營商。



香港即日起為東盟特邀人士提供入境便利 商界及法律領袖率先獲邀

2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

動用國安法阻止長和交易？ 李家超重申依規處理

李家超在記者會上亦回應港澳辦及中聯辦轉載批評長和擬售巴拿馬港口的文章。兩辦近日先後轉載《大公報》批評李嘉誠旗下長江和記實業的文章，指集團向美資財團出售巴拿馬與全球港口的千億交易是「見利忘義」、「漠視國家利益」，直斥「背叛和出賣全體中國人」，冀再三思。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

長和售巴拿馬港口捱批 李家超：交易須合法 港府依規處理

被問到長和被批評「無腰骨跪低」，面對政治風險時應如何面對，李家超表示有三點看法，第一，社會就事件有好多議論，反映社會對事件的關切，「呢啲關切值得重視」；第二，特區政府要求外國政府為企業，包括香港企業，提供公平公平環境，反對使用脅迫施壓手段；第三，任何交易須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。

動用國安法阻止交易？李家超重申依規處理

李家超再被追問長和擬售巴拿馬港口，政府如何回應來自中央的指責，以及強調交易須合法，港府是否可使用《香港國安法》阻止交易。李家超只是重申任何交易要符合法例法規，港府依規處理。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

12月7日舉行立法會換屆選舉

李家超又在記者會上宣佈，下一屆立法會選舉投票12月7日星期日舉行。立法會選舉前，特區9月7日會舉行選委會選舉補選90席，讓他們在立法會選委會界別投票。

為確保辦好選舉，他表示指示政制局與選管會做好準備，達到公平公正、廉潔誠實，安全有序選出有能力有擔當的立法會議員。提名期及安排細節，政制局會稍後公佈。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

急症室非危殆危急病人收費提高 李家超：減少浪費資源

公營醫療收費檢討公布在即，消息指，當局擬將急症室收費實施兩級制，需即時或短時間內接受治療的危殆及危急病人免費，至於緊急、次緊急和非緊急病人收費則由現時180元，提高至與私家診所相若。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超被問到公院收費提高，會否影響市民就診，以及私家醫院會否要提高收費，李家超表示收費檢討是醫療改革一部分，對醫務衞生局有三個原則要遵守：第一，不是為了削減政府醫療開支，只是調整開支分配，以提升服務效率；第二，需要將有需要使用服務的人放在首位，包括經濟有困難及危重病人；第三，減少浪費資源，包括藥物及服務。他已敦促當局盡快完成檢討，目標本月內公佈細節。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超又稱十分重視成立第三間醫學院，已成立的特別工作組審視由三間大學提交的建議書，工作組成員有豐富醫學和行政背景的人士，會因應政府要求的十項考慮條件，研究三間大學提交的建議書，期間也會與申請的院校作充分溝通，盡快向政府作出報告。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

回應啟德體育園混亂情況 李家超：已要求加強機制建設

被問到啟德體育園開幕後出現的混亂情況，李家超稱已要求啟德體育園加強機制建設，有恒常會議機制，文體旅局與體育園要有恒常會議聽取運作的滙報，也要有突發事件應對機制，確保管理層掌握場地前線出現的所有問題。同時要有發言人機制，讓市民第一時間了解場地運作的處理方法和發放訊息，符合政府和市民的期望。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

一車多關研究進展 李家超：需考慮關口擠塞

被問及一車多關的研究進展，李家超說措施對司機是方便，但要確保各關口運作暢順，要通盤考慮，若沒有任何限制，部分出行較方便的關口可能出現擠塞甚至交通倒灌，兼且涉及兩地關口的運作，必須要兩地政府同意才能執行。他承諾會對此多聽意見和作出研究，更符合市民期望。