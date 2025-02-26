財政預算案｜加強東盟及中東推廣工作　便利海外企業在港第二上市

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波宣讀財政預算案。陳茂波表示，香港去年位居國際三大金融中心之列、全球四大新股市場之一。港股今年來氣氛暢旺。資產管理額超過31萬億港元，超過一半源自外資。離岸人民幣資金池擴大至約1.1萬億元人民幣。



他指出，香港國際金融中心優勢的鞏固與提升，關鍵在於制度創新、產品創新、企業匯聚、資金融通。過去數年資本市場的制度改革，包括設立「同股不同權」新經濟企業和科技公司上市渠道、利便海外發行人來港融資等，結合政府積極在海外吸引新資金、開拓新市場，為本港市場注入活力，提升流動性。政府正全速推動香港國際金融市場的高質量發展，創造更多新增長點。

陳茂波表示，東盟是持續增長的重要經濟區域。多家來自東盟的企業正申請在港上市，涵蓋生物技術、綜合物流、金屬礦業等業務。港交所會進一步加強在東盟和中東的推廣工作，並積極與區內國家探索包括交易所買賣基金上市方面的合作空間，豐富雙方市場的投資產品選擇，促進資金雙向流動。港交所亦會致力增加海外認可交易所，便利更多海外企業在港第二上市。

他指出，為促進更多私募基金在港上市，證監會已釐清相關監管規定，鼓勵具規模、持續產生穩定收入的另類資產基金集資。此外，港交所將就結構性產品發行機制提出優化建議，為產品上市和交易提供更大彈性。