國安教育日｜夏寶龍引批長和文章：出賣國家利益將背歷史罵名

中央港澳辦主任夏寶龍在第十個「全民國家安全教育日」發表主旨演講在中美爆發關稅大戰的背景下，夏寶龍的措辭顯然較過往兩年他在同一場合的發言強硬，而他借回顧港人在歷史關鍵時刻愛國行動而提出，「那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場」，與港澳辦近日針對李嘉誠旗下長和集團出售港口而轉發的一連串批評文章如出一轍。



4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段）

夏寶龍：大是大非面前堅定地與國家站在一起 是中國人應有風骨

夏寶龍在主旨演講中回顧了香港在歷史關鍵時刻的愛國行動，例如莊世平在香港升起第一面五星紅旗，霍英東組織船隊支援抗美援朝，以及在改革開放後，北上投資興業，創造了第一家合資企業、第一條合資高速公路、第一家五星級合資飯店等許多「全國第一」。

夏寶龍跟着指出，在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有的風骨和氣節，「那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗呐喊的，香港同胞不答應，全國人民也不答應，絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的罵名。在大義大節面前，要特別清醒」。

在中美爆發關稅大戰的背景下，夏寶龍的措辭顯然較過往兩年他在同一場合的發言強硬，其中「出賣國家利益」、「在大義大節面前要特別清醒」等說法，在港澳辦近日針對長和集團出售港口而轉發的一連串批評文章都曾出現。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

斥美國：不是要我們的稅 而是要我們的命

夏寶龍在講話中提到「滄海橫流，方顯英雄本色」，港澳辦3月15日轉載的一篇文章中, 同樣引述了這句出自中國現代作家郭沫若的詞句，指出「歷史和現實都提示處於風口浪尖的企業家們，面對美國的強權霸淩，唯有堅定地與國家站在一起，勇敢鬥爭，才能保家衛國，才能贏得尊嚴、守住清譽」。

夏寶龍怒斥美國「不是要我們的稅，而是要我們的命」，上述評論文章也指出：「如果看不清美國那些政客『既要錢、更要命』的本質，選擇與之共舞、倒行逆施，或許一時可做成『大刁』、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名的。」

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

長和在3月初宣布以142億美元出售包括巴拿馬運河兩端碼頭業務的和記港口80%權益予美國投資基金貝萊德牽頭的財團，港澳辦隨後接連轉發本地報章《大公報》多篇文章，抨擊有關交易。國家市場監督管理總局其後宣佈對項交易依法進行審查，表明中央政府認為這項交易違背國家戰略利益，但有跡象顥示，長和仍在尋求達成交易。

彭博社昨日（4月14日）引述消息人士指出，有關交易由義大利航運鉅子Aponte家族，為收購該項目組成的財團的牽頭投資者。除卻巴拿馬運河兩端港口以外，由Aponte家族掌舵的TiL，將成為其餘所有從交易今次收購取得的港口單一持有人。