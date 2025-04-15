國安教育日｜夏寶龍：美國要我們的命　關鍵時出賣國家利益背罵名

今日（15日）是第十個「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮暨主題講座。港澳辦主任夏寶龍透過視像致辭，直斥美國對香港加徵關稅霸道無恥，「美國不是要我們的稅，而是要我們的命」，形容美國是破壞香港的最大黑手，打壓無所不用其極。



但他說，中國人從來不吃霸道霸凌那一套，「讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明前去哀鳴吧」，求饒美國換來尊重和發展是極幼稚，提醒關鍵時刻出賣國家利益將背負歷史罵名。他希望工商界要支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，為香港繁榮穩定注入更多活水。



除了夏寶龍，致辭亦包括特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員崔健春及解放軍駐港部隊政委賴如鑫。



4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

中央果斷出手令香港由亂到治

夏寶龍發表主旨致辭時，重提2014年4月15日習近平提出總體國家安全觀、2015年國安法實施，並將4月15日規定為全民國家安全教育日。他表示，過去十年全面貫徹落實總體國家安全觀，國安工作取得成就，經濟快速發展、社會長期穩定。過去十年，香港歷經由亂到治，由治及興，極不平凡。他指，2019年港獨猖獗，國安受到嚴重威脅，香港滿目瘡痍，危急時刻，中央果斷出手，力挽狂瀾，制定實施香港國安法，令香港由亂到治。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

美國對港加徵關稅霸道無恥 是破壞香港最大黑手

夏寶龍指，修例風波是香港永遠抹不去的傷疤、警鐘，忘記歷史意味著背叛，忘記怎麼摔跤就會遇到更大麻煩。他警示，要保持警醒，外部勢力擾亂香港不會改變，不會得逞，從未停止干預。美國現在對香港的遏制打壓無所不用其極。

美國不是要我們的稅，而是要我們的命。 港澳辦主任夏寶龍

他又說，美國制裁中港官員，暴露其黔驢技窮、歇斯底里，並且加徴145%關稅，香港一直實施0關稅，香港是美國最大的貿易順差地，但仍加徴關稅，蠻橫霸道，無恥至極，見不得香港好，是破壞香港的最大黑手，「是要我們的命」。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明前去哀鳴吧。 港澳辦主任夏寶龍

求饒美國換來尊重和發展是極幼稚

夏寶龍說，外部勢力妄圖搞亂香港、回到過去的一窮二白、阻礙中國偉大復興、讓中國任人宰割，是癡心妄想。「讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明前去哀鳴吧！」—— 他說中國人從來不吃霸道霸凌那一套，中國人不惹事也不怕事，施壓威脅不是和中國人打交道的方式，中國人從來沒有怕過誰。他表示，中國作為第二大經濟體，正在踏上民族復興新征程，如果向美國求饒能換來尊重和發展，是極其幼稚。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

關鍵時刻出賣國家利益的背負歷史罵名

他表示，香港人素有愛國愛港的優良傳統，特別是近代以來，和祖國心連心手牽手，例如抗美援朝，霍英東向祖國運送戰略物資；改革開放後，港澳同胞踴躍北上投資，今天傳承光大愛國愛港精神，面對美國威逼利誘不屈不撓，堅定站在歷史正確一面。夏寶龍說，關鍵時刻出賣國家利益的，香港和全國人民都不答應，背負歷史罵名。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

他說，香港今日的良好局面來之不易，要倍加珍惜，鞏固發展好，提醒香港社會暗流湧動，安全形勢嚴峻，反中亂港分子偽裝成市民伺機禍亂香港，有人認為經濟發達沒有安全問題，是掩耳盜鈴。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

許多公職人員受制裁 為他們感到驕傲自豪

夏寶龍提醒，要正視香港發展面臨的問題，每一個組織要和香港一起保衛國家，推進一國兩制行穩致遠。他相信，香港能扛起維護國安的神聖使命，所有人都要維護憲製責任，國安委要進一步發揮統籌協調的職責，加強對國安形勢的分析研判，司法、立法機關要完善維護國安的制度機制。夏寶龍說，駐港國家安全公署應當發揮好監督、指導、協調支持作用，支持香港公正執法、司法，防範化解國安風險。他說在香港維護國安工作中，許多公職人員受到制裁，仍然堅定履職，為他們感到驕傲和自豪。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段）

他表示，要認清反中亂港分子的本性，堅決鬥爭，廣大青年是香港的未來，希望厚植家國情懷，把個人前途與國家前途命運結合起來。相信工商業企業家能建設香港，貢獻國家。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（林幸泉攝）

夏寶龍說，相信工商界會以港為家，倚港興業，以更有力行動建設香港、貢獻香港。他說當前美國極限打壓之下，更需要企業家以堅強品質建設香港、扎根香港，希望工商界繼續發揮推動香港經濟發展主力軍的作用，認識自身事業和香港、國家發展的關係，永遠不捨大義，不忘國家利益。

大家要支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水。 港澳辦主任夏寶龍

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

美國制裁暴露霸凌野蠻

行政長官李家超緊接致辭，他表示夏寶龍的講話滿載對香港的期盼，深受感動及鼓舞。他表示2019年香港經歷「黑暴」、港版顏色革命的慘痛，至今難忘；香港國安法發佈後社會穩定了，市民生活正常了，但不能好了傷疤忘了痛，不能忘記當年港獨、「黑暴」、本土恐怖分子放炸彈，不能忘了市民被痛打的無助，不能忘了外部勢力插手香港事務的手段。

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

他說最近美國重施故技，對6名人員實施制裁，暴露美國霸凌野蠻，不能忘記當年海內外同胞對黑暴的憤怒，不能忘記香港國安法止暴制亂。他指國安法中止了亂局，中止了顛覆顛覆特區的圖謀，中止了當年黑暴及市民恐懼。

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

李家超：美國可以拿著機槍不允許香港有防彈車

李家超指今天香港在世界舞台上展現光芒，香港本地生產總值從2019年1.7%負增長，轉為2024年2.5%正增長，同期僱員收入中位數上升4,300元，增幅21.5%。他指香港未來面對國安風險更風高浪急，要時刻記得「黑暴」餘波未結束，反中亂港分子繼續軟對抗，大家要時刻謹記外部勢力惡意挑釁。

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（林幸泉攝）

李家超：香港是0關稅 美國算數都算錯了

他指美國有21部國安法，不允許香港2部國安法；美國可以拿著機槍不允許香港有防彈車。美國最近對香港實施145%關稅，算數都算錯了，香港是0關稅，對等關稅應該是0。他指美國破壞社會貿易規則，破壞全球化進程，面對美國霸權主義，要站穩腳步團結一致，集中精力辦好自己的事情。他指香港特區全力支持國家，香港會保持自己0關稅的自由港地位，同時加大力度要用好機遇。

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

李家超指，國家是香港發展最大機遇，香港會進一步融入國家發展大局，深化區域合作與東盟中東等地區建立更密切關係，會進一步發揮超級聯繫人及超級增值人，發揮好引進來、走出去功能。他指，要推動金融融資投資、加快產業升級及科技創新。

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

他認為關稅戰改變了世界貿易秩序，新秩序行程中，香港有危有機。他指香港是零關稅自由港，可以吸引更多項目，加上香港人的韌性及靈活多變，香港會乘風破浪、烈火見真金。他指必須時刻警惕面對挑戰的準備。第一，要堅定不移全面准確貫徹一國兩制方針；第二，深入踐行國家安全觀，時刻以國家安全高度觀察問題；第三，要完善國家安全法律機制；第四不斷推動國安教育，下一步會以新媒體及應用增加學習樂趣，推動家庭共同參與提升意識。

李家超指出，一國兩制實踐進入新階段，香港要主動識變、應變、求變，參與推動粵港澳大灣區建設，對接高質量發展、高水平開放的國家戰略。他表示，要持續築牢國家安全屏障，共創繁榮新時代，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

4月15日，中聯辦主任鄭雁雄參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（盧翊銘攝）

鄭雁雄：香港最大威脅 是忘卻敵對勢力亡我之心不死

中聯辦主任鄭雁雄表示，特區政府舉辦全民國安教育日活動非常重要，習近平在第十九次集體學習中強調，必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，近年來特區國安宣傳教育常態化、長效化，特色鮮明，覆蓋廣泛，進一步築牢了特區維護國安的防火墻。

他認為，夏寶龍對護航國安提出了殷切希望，李家超對夏寶龍講話的解讀準確、落實到位。他分享三點認識，一是進一步夯實維護國安的堅實基礎，歷史不會自行退場，安全要靠持續鬥爭，香港最大的威脅是忘卻修例風波的教訓、敵對勢力亡我之心不死的威脅，必須牢牢記住，維護國安只有進行時，沒有完成時，也沒有局外人。

4月15日，中聯辦主任鄭雁雄參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（盧翊銘攝）

鄭雁雄：香港有優勢 沒有理由不作更大貢獻

第二，鄭雁雄說要進一步統籌高質量發展和高水平安全。安全的根基守不牢，安全的根基也不會牢固，要把香港難得的新氣象維護好、發展好。

4月15日，中聯辦主任鄭雁雄參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（林幸泉攝）

第三，進一步踐行新階段香港的重要使命，實現更好發展、作出更大貢獻，是習近平對港澳發展的殷切希望，香港有AI研發創科發展、人才聚集、灣區協同等新優勢，更有制度創新、內連外通獨特優勢，沒有理由不作更大貢獻，必須記住把香港建設好，就是對中國式現代化的有力助攻。

4月15日，中聯辦主任鄭雁雄參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（林幸泉攝）

中聯辦全力支持特區把中央期望變成實際行動

鄭雁雄表示，駐港聯絡辦將全面落實中央要求，全力支持特首和特區政府，把中央期望變成實際行動。

4月15日，國安公署署長董經緯參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（何夏怡攝）

董經緯：跪低沒有出路 企業不能面對威脅得軟骨病

中央駐港維護國家安全公署署長董經緯致辭時表示，總體國家安全觀引領香港治理實踐，收穫歷史性成就。他形容夏寶龍的講話回望歷史，語重心長，強調打造打造高水平安全護航高質量發展，對公署履職提出要求。

4月15日，國安公署署長董經緯參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（盧翊銘攝）

他分享三點感受，第一，回望5年香港，總體國家安全觀落地生根，國家安全屏障撼實，5年來止暴制亂、完善制度、確保愛國者治港，撥亂反正、社會重回祥和。不過他表示不能忘記修例風波，必須反對國安泛化，要自覺將發展和安全同一統一起來。

第二，國家利益高於一切，沒有戰勝不了的敵人，沒有克服不了的困難。他指，國家安全從來不是別人恩賜，獻媚沒有出息，跪低沒有出路，表示美國濫加關稅、詆毀香港國安法治，無理制裁只是廢紙。他表示，鬥爭中要加速邁向由治及興。

第三，堅定信心，打好防範化解風險挑戰的主動戰。他表示，管治隊伍、政團組織、工商企業都應該是愛國者，決不能面對威脅得軟骨病、患恐懼症。

崔建春：美國逆歷史潮流 肆意制裁各國、地區

外交部駐港特派員崔建春表示，他分享感受的第一個關鍵詞是「真情」，形容以上三位致辭者的講話體現愛國愛港的深情；第二是「實情」，現時還面臨很多風險挑戰；第三是反中亂港分子需要我們的「感動」。

他指，習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會的講話中，將維護高水平安全、推動高質量發展，作為必須把握好的四點規律性認識之一，有深刻指導意義。

崔表示，今年是香港維護國安條例頒布實施一周年，不要忘記修例風波的慘痛教訓；今年香港國際金融中心地位重回世界第三，也看到美國在逆歷史潮流，肆意制裁各個國家、地區。他指，香港人民會進一步築牢維護國安的堅固屏障，因為安全問題事關世界和平、人類前途命運，聯合國開啟了多邊主義新時代，但美國將自身利益凌駕國際社會利益之上。

崔建春說，中國倡導、踐行多邊主義，積極推動全球治理變革，香港是最開放的經濟體之一，當前中國和周邊國家關係進入最好時期，相信香港可以把握機遇，發揮內聯外通核心優勢，推動共建周邊命運共同體。外交部駐港公署將堅定維護香港的繁榮局面，支持擴大對外交往合作，續寫新篇章。

駐港解放軍政委：打擊一切形式分裂活動

解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫指，國無防不利，民無兵不安，軍隊是維護國安堅強後盾。他說在中央堅強領導下，打擊一切形式的分裂活動。他指國安才能港安，才能家好，駐軍堅持貫徹一國兩制方針，基本法及駐軍法。

他指，市民參觀駐香港部隊展覽中心，紛紛點讚好評，歡迎各界走進駐香港部隊展覽中心，形容一國兩制實踐進入新階段，他指安定祥和局面來之不易，需要珍惜守護。

港澳辦主任夏寶龍去年率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（資料圖片/黃浩謙攝）

第十個全民國家安全教育日 李家超：意義重大

行政長官兼特區國安委主席李家超昨日（14日）指出，全國人大常委會於2015年通過《中華人民共和國國家安全法》，以法律形式確立了「總體國家安全觀」的指導地位，規定每年4月15日為「全民國家安全教育日」，今年迎來第十個「全民國家安全教育日」，也是全國人大常委會公布實施《香港國安法》五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。

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去年演辭派定心丸預告優港措施「有求必應」

夏寶龍去年也率領港澳辦全體領導班子透過視頻形式出席本港的「全民國家安全教育日」，他的主旨演講中，強調香港完成23條立法後，是拼經濟、謀發展的最好時機。他向港人派定心丸，表明一國兩制下「香港有求，祖國必應」，不論香港遇到甚麼困難和挑戰，國家的後盾支持只會加強，不會減弱，預告中央會有更多挺港惠港措施。他眼中香港仍是賺錢的地方，香港的繁榮「不是幾篇文章可以唱衰」，明天注定輝煌。

他又提到，香港除了要創新求變，忌用老眼光看待新形勢，也要鞏固和提升本身的獨特優勢。

夏寶龍2024年國家安全教育日致辭全文

夏寶龍認同香港經過一代又一代人的努力打拼，長期奮鬥中形成了許多引以爲傲的「金字招牌」，並一口氣列舉了多個例子：

（一）香港是最自由全球經濟體之一，貨物、資金、人員、資訊等自由流動，擁有最自由、最開放、最國際化的美譽

（二）香港是全球最重要的國際金融中心之一，擁有全球重要的證券市場、銀行中心、保險市場、以及全球最大的人民幣離岸中心等

（三）香港是全球最重要的貿易中心之一，有10多萬間貿易公司、商業網絡遍佈全球，專業服務發達，香港國際機場是世界最繁忙，貨物量全球第一

（四）香港是全球最大的航運中心之一，鐵路公路水路網絡十分發達

（五）香港是全球法治水平最高的地區之一，是中國唯一實行普通法的地區，全球排名前100的律師事務所，半數之上在香港執業

（六）香港是世界最安全、最宜居的城市之一，犯罪率長期處於低位

（七）醫療衛生水平位於世界前列，是全球平均預期壽命最長的地區等