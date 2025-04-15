國安教育日｜李家超：地緣政治趨複雜　香港須推進國安體系現代化

今日（4月15日）是第十個「全民國家安全教育日」，行政長官李家超指出，地緣政治局勢日趨複雜，單邊主義、保護主義抬頭，香港面對的國家安全風險不容忽視，必須全面推進國家安全體系和能力現代化。



李家超在多份報章撰文表示，今年既是第十個「全民國家安全教育日」，也是《香港國安法》實施五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重。特區政府自2020年公布實施《香港國安法》後，每年通過國安教育日舉辦系列活動，有四大目的，包括提升國家安全意識、普及國家安全知識、促進國安法治建設及共同維護國家安全。

李家超指出，去年3月，特區政府與立法會共同完成了等待26年8個月19天的光榮歷史使命，履行了《基本法》第23條本地立法的憲制責任。《維護國家安全條例》與《香港國安法》兼容互補，築牢了香港維護國家的法律屏障，構建了促進經濟發展的安全根基。

3月19日，基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》三讀通過。（梁鵬威攝）

3月19日，基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》三讀通過，李家超在通過後發言。（梁鵬威攝）

李家超強調，世界百年未見的大變局正加速演進，全球不穩定因素增加，香港面對外部勢力干預滲透、反中亂港分子在海外肆意抹黑攻擊、本地破壞力量「軟對抗」、本土恐怖主義和孤狼式襲擊等不容忽視的國家安全威脅，必須從四個方面全面推進國家安全體系和能力現代化，做好應對國家安全挑戰的準備：第一、要堅定不移全面準確貫徹「一國兩制」方針，深化落實維護國家主權、安全、發展利益的最高原則。

第二、深入理解「總體國家安全觀」，統籌發展和安全，防範化解重大安全風險，鞏固提升應急處變能力，切實維持社會穩定。

第三、不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，修訂《職工會條例》，進一步優化公務員紀律機制，更新《香港國家安全教育課程框架》。

第四、深入推廣全民國家安全教育，以新穎方法，通過跨媒體應用，配合科技，鼓勵家庭共同參與，提升社會自覺維護國家安全的意識和氛圍。

李家超總結，「一國兩制」實踐進入新階段，香港要把握好背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際交往合作。在全面拼經濟、謀發展、惠民生的同時，竭力維護國家主權、安全、發展利益，持續築牢國家安全屏障，夯實高質量發展的安全根基，為國家更高水平對外開放，作出更大貢獻。

2015年7月1日，第十二屆全國人大常委會第15次會議通過「華人民共和國國家安全法》, 將每年4月15日定為「全民國家安全教育日」。