美貿易署今對華貨船徵港口費開聽證會　彭博：業界憂貿易末日將至

美國貿易代表署(Office of the US Trade Representative,USTR)周一(3月24日)起在華盛頓舉行為期兩天的聽證會,就對涉及中國的貨船和船公司徵收港口費(port fee)舉行聽證會。方案將根據公司船隊中現有中國製造船舶的比例,以及其他訂單而徵收費用。業界對此表示擔憂,認為這項提案對全球貿易殺傷力之大,甚至超過特朗普(Donald Trump,又譯川普)的關稅措施。有航運業界人士更憂慮,這項政策將導致貿易末日(trade apocalypse)。



據彭博社報道,這是美國為了遏制中國在造船、物流和海運業的主導地位而提出的議案。根據該部門統計,以噸位計算,中國目前製造的貨船佔全球貨船總量的50%以上。而 在1999年這一比例僅為5%,相較之下,去年美國製造的船舶僅佔0.01%。美國政府期望以此重振長期沉寂的美國商船製造業。

美國貿易代表署(USTR)(Twitter@United States Trade Representative)

業內人士表示,若目的是振興美國造船業,那麼這些提議毫無意義,反而可能重創美國經濟。他們認為這將使美國商品在國際上價格過高,導致貿易從美國轉移到加拿大和墨西哥,使美國主要港口不堪重負,並導致全球運費和國內通貨膨脹上升。

2021年10月22日,中國建造的首艘大型郵輪H1508,在中國船舶集團(CSSC)旗下上海外高橋造船有限公司的船廠建造。(Getty)

調查機構Clarksons稱,若船隻為中國製、由中國營運商經營,同時還向中國訂購新船,單次靠港費用最高可達350萬美元(約2721萬港元)。還預計,若提案通過,去年進入美國港口的約83%貨櫃船中、2/3汽車運輸船、近1/3原油油輪將需繳交港口費。