貿易戰｜中國擬增加進口巴西大豆牛肉　磋商通往秘魯港口鐵路項目

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰正酣之際，中國政府據報本周派代表團前往巴西，商討增加包含大豆和牛肉等農產品的進口。與此同時，中國另一個代表團本周亦與巴西政府會晤，討論重大基礎設施項目，其中包括一條巴西與秘魯錢凱港口（Chancay）的鐵路項目。



綜合美國媒體與《南方早報》的報道，巴西政府本周接待由中國農業農村部高層人員組成的代表團，雙方將舉行會談。

據美國媒體報道，此次訪問正值巴西舉辦金磚國家農業工作組會議之際，該會議由巴西農業和畜牧業部組織。報道指，儘管尚未披露會議議程，中國與巴西官員的會面將會談及特朗普的關稅政策。

2022年5月10日，中國江蘇省南通市，海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty）

據《南華早報》的報道，巴西政府官員透露，會談將聚焦討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。此外，會晤還將討論中國最新的農業發展規劃，包括糧食安全、加強農業創新等。

報道指，這些目標可能會影響中巴之間的長期貿易往來。巴西農業官員提議加強巴中在農業領域的專業知識交流，包括與中國在人工智能、生物技術和數字作物管理等領域進行聯合研究。

與此同時，中國另一個代表團本周訪問巴西，商討協助興建一條從巴西直通秘魯錢凱港口的鐵路項目。

巴西規劃部機構協調秘書Joao Villaverde表示，此次會晤是建基於去年11月中國國家主席習近平對巴西進行的國事訪問，在兩國總統簽署戰略協議之後舉行的。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，與巴西總統盧拉（Lula da Silva）會面後，兩人共同簽署並發表聯合聲明。（Reuters）

當時，兩國政府將巴西與太平洋一體化確立為中巴關係四大戰略支柱之一。

據《南華早報》的報道，中方代表團包括來自中國國家鐵路集團和中國交通運輸部的11名官員。

Joao Villaverde指：「這是深入研究技術關係的開始，特別是在鐵路領域，圍繞這些戰略支柱。」

根據巴西總統府執行辦公室的介紹，中方代表團訪問期間，參觀了巴西各地的多個項目，並表示有興趣探索「生物海洋走廊」（Bioceanic Corridor）的投資選擇，「生物海洋走廊」是一條連接巴西和太平洋的物流路線。

一旦實現，走廊將使巴西及其鄰國繞過傳統的大西洋航運路線，大幅縮短運輸時間並降低大豆、牛肉和穀物等農產品出口的物流成本。

中國國家主席習近平抵達秘魯後，2024年11月14日與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）會談。（Reuters）

上述的走廊對於秘魯錢凱港的成功至關重要。中國國家主席習近平於去年11月在秘魯利馬舉行的亞太經合組織領導人峰會上為該港口揭幕。

錢凱港口由中國資助興建，耗資約35億美元（約271.7億港元）。錢凱港被視為可協助北京航運路線多元化，減少對巴拿馬運河的依賴，巴拿馬運河近來成為中美角力的一個主要戰場。