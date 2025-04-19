梁宏正：沒有《憲法》就沒有特區　維護國家主權是市民應有之責

「有問有答《基本法》問答比賽」今日（19日）舉行決賽暨頒獎禮。民政及青年事務局副局長梁宏正表示，《憲法》是《基本法》的立法依據及效力來源，沒有《憲法》這個「根」和「源」，就沒有《基本法》、沒有香港特別行政區。他表示，必須了解和明白，維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的應有之責、應有之義。



梁宏正（中）、公民教育委員會主席蔡德昇（左七）和公民教育委員會2024-25年度國民教育小組召集人湯修齊（右七）。（政府新聞處）

梁宏正：推廣《憲法》、《基本法》及國安教育是長期工作

梁宏正表示，《憲法》是國家的根本法、最高法，是國家的重要標誌和象徵，具有最高的法律地位。《憲法》是《基本法》的立法依據及效力來源，沒有《憲法》這個「根」和「源」，就沒有《基本法》、沒有香港特別行政區。他指，推廣《憲法》、《基本法》及維護國家安全教育是長期的工作，有賴社會各界凝聚力量，營造氛圍。

「有問有答《基本法》問答比賽」決賽暨頒獎禮主持啓動儀式。（政府新聞處）

逾37000人參加比賽 梁宏正冀青年人為建設美好香港貢獻力量

是次比賽合共逾37000人參加，由民政及青年事務局、公民教育委員會及憲法和基本法推廣督導委員會《憲法》、《基本法》、《香港國安法》工作小組本地社區分組合辦。梁宏正勉勵參賽者在比賽的過程中加深對《憲法》、《基本法》及維護國家安全的了解，並希望青年人能努力裝備自己，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。