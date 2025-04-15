國安教育日｜高官紛列軟對抗例子　如教授跳軌編遺言、豺狼喻中央

今日（15日）「全民國家安全教育日」其中一場舉辦講座以軟對抗的破壞為主題，出席的多名高官紛列舉軟對抗例子，提醒社會警惕，當中包括香港器官送內地、城大教授跳軌遭編遺言、有繪本以豺狼比喻中央政府等。



政務司司長陳國基說，軟對抗市民抗拒政府阻礙施政，為防範軟對抗，政府全面落實愛國者治港原則，將反中亂港分子排除在政府管治團隊之外。保安局局長鄧炳強解釋何為軟對抗時，稱政府接受市民監察是正常，惟有人透過假消息、偏頗報道分化社會，故要加強情報搜查、公務員協作及宣傳去防範，形容「軟對抗最怕講真話」。



4月15日，香港舉行「全民國家安全教育日」開幕禮。（盧翊銘攝）

4月15日，政務司司長陳國基參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

陳國基斥「軟對抗」阻施政 舉例跨境器官捐贈

講座主題為「軟對抗的迷惑性和對安全和發展的破壞力」，陳國基開場介紹時稱軟對抗涉及的領域廣泛，滲透在網絡、宗教等社會生活範疇，形容有多方面危害，包括阻礙政府施政，透過散佈假消息令市民抗拒政府。他舉例政府推廣跨境器官捐贈，但有假消息指器官送內地，稱幸好政府及時闢謠。至於帶來的其他危害，包括損害香港形象、以迷惑形式傳遞扭曲的信息，亦影響青少年對國家的認同。

陳國基表示為防範軟對抗，政府全面落實愛國者治港原則，將反中亂港分子排除在政府管治團隊之外，過去已經完善選舉制度、改革社工註冊局，現正修訂職工會條例。他續指，政府依法保障言論自由，但絕對不容忍對特區政府的惡意中傷，會阻止假消息蔓延和發酵，避免市民受到誤導。

他又以政府施政為例解釋軟對抗，稱政策推動過程很難十全十美，但反中亂港分子可能挑動矛盾，故鼓勵立法會議員、區議員、關愛隊成員，在與市民接觸時若發現有誤解，就做好解說並及時向政府反映。

4月15日，保安局局長鄧炳強參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

舉例城大跳軌教授被編造遺言 鄧炳強：軟對抗最怕講真話

鄧炳強先說明何謂「硬對抗」，舉例潛逃海外的反中亂港分子，在西方國家危害國安，還有本土恐怖主義，舉例屠龍小隊曾計劃在鬧市放炸彈，但香港已經形成法律屏障去應對。

他續解釋，政府接受市民監察是正常的，但有人透過假消息、偏頗報道去分化社會，挑動香港和內地矛盾，舉例去年有人利用城大跳軌教授一事編造遺言，這就是軟對抗。他說，任何社會議題都可能被有心人利用去分化社會，故必須防範軟對抗，主要透過加強情報搜查、實施法律法規、公務員加強協作、深化宣傳工作等，「軟對抗最怕講真話」。

4月15日，教育局局長蔡若蓮參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

蔡若蓮：做好學生的價值觀教育 培養愛國心

教育局局長蔡若蓮則以古代邪說形容現今的軟對抗，不點名列舉羊村繪本，以「豺狼」比喻中央政府，將暴徒比喻為大英雄，宣揚仇恨政府的思想，散播、滲透政治立場，讓學生形成錯誤價值觀。

她認為，要做好學生的國安教育，首先要「強心」，做好價值觀教育培養愛國心，加強學校監察管理，並將愛國教育融入日常教學，建立民族認同。

第二是「強師」，教育局透過多樣化培訓提升教師素養，例如將港區國安法列入培訓教師課程。第三是加強校園監督機制，她指全港學校都會教導國安，並妥善管理設施、資源，局方亦加強相應指導。第四，加強跨部門和跨界別合作，例如聯同保安局、律政司合辦國安教育比賽。

4月15日，全國港澳研究會顧問劉兆佳參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

劉兆佳：美國滲透破壞香港形象 軟對抗更甚於軍事對抗

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，軟對抗一詞在香港廣泛使用，但無統一定義，但可以歸納為隱蔽行動、思想滲透、心理戰、認知戰等。他指，現時社交媒體和互聯網越來越發達，軟對抗在國家之間的所佔的位置更加重要，更甚於軍事對抗。

他分析，在香港，軟對抗一般通過暗示、誘導、誤導，潛移默化、指桑罵槐，別有用心地解讀事件，在社會上製造不安和官民矛盾，以達到政治目標，例如影響特區政府管治和「一國兩制」，使得市民無法接受香港政制。

劉兆佳認為，香港享有高度言論自由，故容易受到軟對抗影響，並稱美國不僅對中國進行思想滲透，還將香港列為競爭對手，估計未來會加大滲透的力度，破壞香港的形象。他說，維護國安仍然是香港的要務，政府要在未來加強應對軟對抗。

4月15日，中國人民大學國際關係學院教授黃大慧參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

人民大學教授黃大慧：香港高度開放 易受軟對抗影響

中國人民大學國際關係學院教授黃大慧說，香港在國家發展中有很重要的戰略地位，過去幾年隨著港區國安法實施，香港有很大變化，穩定局面來之不易，在繁榮發展背後，還有外部勢力在亂港、禍港，主要是以軟對抗的形式。

他續介紹軟對抗的定義，指其表面上是非暴力，但實際上在散佈假消息迷惑市民，並非香港獨有，中東地區等發展中國家也有。他指，軟對抗是西方國家在認知領域的作戰手段，主要通過藉助大數據、AI等技術手段，利用社交媒體操縱輿論，非常隱蔽，本質是攻心戰，會動搖民眾對政府的信任。

他說，高度開放的社會更容易受到軟對抗和認知戰的影響，例如意識形態多元共存的香港，故必須增加抵抗力，例如提高監測預警能力。