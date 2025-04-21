政府擬禁小杯啫喱含蒟蒻　須標示防哽噎　陳凱欣：食糖骾親又點？

政府建議修例規管蒟蒻果凍，規定小杯裝啫喱高度與寬度低於45毫米、不得含蒟蒻成分，含蒟蒻的果凍要有防哽噎標示。立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳凱欣支持修例，稱大方向已確定但仍有討論空間，她將於周四（24日）的會議，了解當局會否一併規管體積細小的糖果。家庭醫生林永和亦認同規管蒟蒻果凍，不過最重要是家長要避免子女吃得急時產生的潛在風險。



難於溶化的蒟蒻、啫喱屬鯁喉高危食物。（香港01）

女童食蒟蒻窒息死 政府擬禁小杯啫喱含蒟蒻

本港曾有兒童因進食蒟蒻息死亡的事件，一名女童於學校食用含蒟蒻的小杯裝果凍產品時，窒息死亡，死因庭建議食安中心考慮禁止高度或寬度為45毫米或以下，含有蒟蒻成分的小杯裝果凍產品。

政府近日向立法會食物安全及環境衞生事務委員會提交文件，建議修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章），規定若小杯裝果凍產品的高度或寬度為45毫米或以下，不得含有蒟蒻成分；同時要求含蒟蒻成分的果凍產品，須在外包裝標示預防哽噎風險的警告字句。

陳凱欣稱，會了解當局會否一併規管體積細小的糖果。（盧翊銘攝）

陳凱欣支持禁小杯啫喱含蒟蒻 將了解會否規管小糖果

陳凱欣今日（21日）在電台節目表示支持當局的建議，因為小童、長者或吞嚥有困難的人士，吃含有蒟蒻成分的啫喱相對較易骾喉。她指，修例是先修訂、後審議，換句話說，當局已決定了大方向，但相信仍有討論空間。

我自己身體不適時也曾食喉糖骾喉，小朋友食糖骾喉又應如何？ 陳凱欣

林永和指，家長要避免子女急於食用蒟蒻的潛在風險。（楊榮飛攝）

林永和：家長要明白急食蒟蒻有風險

陳凱欣引述一名兒科醫生專家提及歐盟與馬來西亞等地已有類似禁令，她會在本周四的會議上，了解當局下一步會否一併規管體積細小的糖果。

出席同一節目的家庭醫生林永和指，當局的建議是好方向，惟家長的教育最重要，要避免子女急食蒟蒻的潛在風險，且明白蒟蒻的營養價值很低。他補充，一般食肆亦有提供含有蒟蒻成分的食物，下一步可以探討如何減低相關進食風險。