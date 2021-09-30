幼兒常見鯁喉意外　食安中心盤點6類高危食物　必學急救方法

幼兒食道狹窄，咀嚼能力尚未發展成熟，一不為意便會發生鯁喉意外，帶來生命危險！食物安全中心提醒家長，要多注意6類鯁喉高危食物。當不幸發生意外，家長又可如何應對？



留意6類食物

食物安全中心在其社交專頁解釋，幼兒的呼吸道和食道幼細，咬碎或咀嚼食物的技巧尚未成熟，當進食難咬，或較難咀嚼的食物，若只顧「邊食邊玩」，稍不留神，食物便有可能卡在咽喉，引致窒息。因此孩子進食時宜「坐定定」，慢慢咀嚼，並叮囑「千祈唔好一路行，一路食」，甚至一邊進食，一邊追逐。

中心又提醒家長及照顧者，要留意六類容易令幼兒哽喉的食物，包括難於溶化的果凍，例如小杯裝蒟蒻啫喱；細小的堅硬食物，例如果仁、硬糖；細小的球形食物，例如提子、魚蛋；難於咀嚼的食物，例如麻糬、糯米糍；可壓縮食物，例如棉花糖；以及厚稠、糊狀的醬，例如花生醬。

按圖即睇急救方法：

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家長要學救命2招

香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻解釋，當小朋友被異物鯁塞食道時，他們會感到呼吸困難、說不出話來，並會雙手握住頸部，顯示他們想咳嗽，但又未必能夠咳出來，身體亦會微微向前傾，企圖把異物咳出來。父母從以上的徵狀，便能立即看出小朋友被異物鯁塞。

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常說若遇上這緊急情況，需要吃一口飯，又或者吞一大口水，把異物強行吞下去。戴穎嫻表示絕不建議這種做法。「基本上已經有食物鯁塞在氣管上，若再添加其他食物，再吃更多，只會更加阻塞他的氣道。」

她建議，父母可以施行「拍背法」，嘗試在小朋友背部的肩胛骨中間，大力拍打5下。假如不成功，便可嘗試「推腹法」，在小朋友的肚臍對上，以拳頭向上和向入按壓，希望增加小朋友腹腔內的壓力，從而把異物吐出來。父母宜不斷梅花間竹地施行「拍背法」、「推腹法」，直至異物被吐出。

按圖即睇幼兒在家容易誤食的物品：

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