李家超訪浙江｜與省委書記王浩會面　成立浙港合作機制

行政長官李家超繼續訪問杭州行程，今（24日）與浙江省委書記王浩會面，出席會面的還有特區政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺，以及中央港澳辦分管日常工作的副主任周霽等。



李家超與王浩共同出席「浙港合作會議」第一次會議。李家超表示，雙方見證「浙港合作機制」正式成立，象徵兩地全方位交流合作再上新台階 。兩地政府簽署了合作備忘錄 ，確立了13項重點合作領域、共51個項目，涵蓋共建「一帶一路」及商貿投資、金融、航空等重點合作領域。兩地也簽署4份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作，以及青年發展範疇的合作備忘錄和意向書。



李家超（左四）與浙江省委書記王浩（右四）會面。周霽（右三）亦有出席。（政府新聞處）

浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議。（李家超Facebook）

期望「浙港合作會議」機制凝聚兩地力量

李家超表示，香港與浙江的關係十分密切，香港既是浙江第一大外資來源地，也是浙江企業拓展海外市場的重要平台和橋頭堡，香港可助力浙江企業拓展海外市場。他又稱，去年已有14家杭州科企進駐香港科學園，期望通過成立「浙港合作會議」機制，兩地更能凝聚力量共同抓住國家高質量發展和高水平對外開放的重大機遇。

多名特區官員列席，包括政務司司長陳國基、民青局局長麥美娟、房屋局局長何永賢、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、特首辦主任葉文娟。（李家超Facebook）

支持浙江企業善用香港優勢 拓展國際業務

李家超指出，兩地政府簽署了合作備忘錄 ，確立了13項重點合作領域、共51個項目，內容豐富全面，包括共建「一帶一路」及商貿投資、金融、航空等重點合作領域。兩地也簽署４份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作，以及青年發展範疇的合作備忘錄和意向書，包括共同推進浙港兩地技術研發合作，重點圍繞智慧城市、人工智能、金融科技、生物醫藥、微電子、新材料、新能源等重點領域；大力推動創新房屋科技；共同推動浙江企業國際化發展，支持浙江企業善用香港優勢，拓展國際業務；加強兩地青年交流交往等。

李家超還表示，期待王浩今年下旬率團到香港舉行「港澳•浙江周」，促進更多浙江企業利用香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，助力浙江企業「走出去」開拓海外市場，並將外資和優秀資源「引進來」。