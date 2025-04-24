李家超訪浙江｜與「寧波幫」茶敘　稱期待一起貢獻國家

行政長官李家超繼續在浙江省的訪問，今日（24日）下午由杭州市轉往寧波市，抵達後參觀了祖籍浙江寧波的香港已故實業家曹光彪創立的永新光學公司，又與「寧波幫」企業家茶聚。李家超讚揚曹光彪有「產業報國」精神，並稱明日將出席「投資香港推介大會—浙江（寧波）專場」，期待與寧波企業家一起貢獻國家的強國建設。



4月24日，李家超抵達寧波後，首站前往由香港愛國實業家曹光彪創立的永新光學公司參觀。（李家超Facebook）

參觀曹光彪創立公司 讚體現「產業報國」精神

李家超攜特區政府代表團抵達寧波後，首站前往由曹光彪創立的永新光學公司參觀。他在社交媒體上介紹，該公司生產解析生命奧秘的高端顯微設備及助力太空探索的精密光學元件，處處體現了曹光彪「產業報國」精神的時代傳承。

將全力推進北都、新田科技城及河套建設

李家超又表示，香港正全力推進北部都會區、新田科技城、河套深港科技創新合作區建設，積極發展創新科技，助力浙企以香港為橋樑，走向全球市場。李家超透露，明日將出席「投資香港推介大會—浙江（寧波）專場」，期待與寧波企業家攜手發展新質生產力，為國家強國建設作出更大貢獻。

4月24日，李家超抵達寧波後，首站前往由香港愛國實業家曹光彪創立的永新光學公司參觀。（李家超Facebook）

習近平去年回信「寧波幫」 勉勵融入國發展大局

去年8月，國家主席習近平給包玉剛長女包陪慶、普光彪長子曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，勉勵他們積極主動融入國家改革開放大局，爲中國式現代化建設添磚加瓦，爲實現中華民族偉大復興的中國夢做出新的貢獻。

全國港澳研究會副會長譚耀宗、全國港澳研究會顧問劉兆佳等曾分析，香港很多企業家是寧波籍，在不同年代為國家做出積極貢獻，回信表明中央呼籲和號召香港企業家，甚至海外所有華人民營企業家，在國家面對美西方的限制下，助力國家發展，期望能讓他們安心投資內地。

李家超抵達寧波後，與「寧波幫」企業家茶敘，曾獲習近平回信的包陪慶（李家超左邊）亦有出席。（李家超facebook）

李家超與「寧波幫」茶敘時表示，眾多寧波企業家在香港成就事業，回饋家鄉，充分體現「寧波幫」的家國情懷。特區政府會繼續優化營商環境，提供一站式服務，助力企業把握大灣區和「一帶一路」機遇，共同開創更輝煌的未來，期望更多甬（寧波簡稱）企，以至浙企到港投資興業，利用香港的專業服務和國際網絡，拓展全球業務。