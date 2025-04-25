孫東指將推友好簽證吸引國際高端人才　引金庸小說口訣回應關稅戰

中美就貿易關稅角力持續，創新科技及工業局局長孫東今日（25日）表示，貿易戰早在兩年前已「開打」，認為企業等不應依賴單一國家，而香港應該發展好自己，並充份發揮背靠中國優勢。他又以金庸《倚天屠龍記》裏九陽真經口訣，「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」來表達對美國加徵關稅立場。



創新科技及工業局局長孫東認為香港應充分利用背靠中國的優勢，發展好自己，因為香港是高度發展的地方，過去已成功吸引了不少資金，有條件競爭。（吳美松攝）

2025「機遇香港」採訪活動一連兩日在香港舉行

中宣部組織的2025「機遇香港」採訪活動今日（25日）起一連兩日在香港舉行。孫東在活動中被問及關稅、貿易戰等問題。他指貿易戰兩年前早就「開打」，對於某國家對香港的不友善政策，他當時是以「青山遮不住 畢竟江流去」來形容世界東升西降。

回應貿易戰 孫東：企業等不要依賴單一國家

孫東認為香港應充分利用背靠中國的優勢，發展好自己，因為香港是高度發展的地方，過去已成功吸引了不少資金，有條件競爭。他續說，過去亦呼籲企業等不要依賴單一國家，未來政府其中一個計劃是要做好香港創科。孫東表示，現時會以「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」來表達對美國加徵關稅的立場。

香港可以充分利用國際地位 「打好國際牌」

他又認為香港可以充分利用國際地位，並將其深化，這也是也是國家的棋盤之一。香港已與全球最好的大學合作，除此之外亦非常鼓勵引入外國企業，目前創科局批出或正待批出的項目，都有好大國際元素，日後也「要打好國際牌」。

孫東表示香港有豐富海外營商渠道以及完善法律體系，未來會推出更多吸引國際高端人才針對性政策，包括「友好簽證」等。

孫東又指，香港是大灣區城市中最國際化的，要充分利用這個優勢，因為香港有豐富投融資經驗及完善的法律制度等，在大灣區發展中不可小看。被問到如何融入中國航天發展，孫東說作為一名香港人，他也非常期待香港人入選載荷專家，亦希望這日早點到來；未來希望加強香港的參與，作出更多貢獻。

金管局表示，市場有較大波動在所難免，但近來股市交易有序，銀行體系運作仍然暢順。（吳美松攝）

金管局副總裁陳維民在「機遇灣區」主題活動中指，密切關注美國關稅長遠對全球和區域實體經濟的影響，並指近期金融市場的確因而產生了較大波動，令市場非常動盪，主要是因為香港市場屬於高度開放，難免會有所波及。

金管局副總裁陳維民：關稅戰將令市場「碎片化」

他補充說，金融衍生工具市場也沒有異常，銀行體系亦運作暢順，而且近期港元兌美元匯率甚至有走強趨勢，相信帶部分資金為了避險而投入港元，金管局會繼續關注相關影響。他認為，關稅戰將令市場「碎片化」，相信未來全球領應鏈會有大、而長期的調整，香港未來需適應這個調整。他又表示，香港市場仍會受美國通漲，及經濟衰退等因素影響。

金管局副總裁陳維民今日（25日）在「機遇灣區」主題活動中表示，市場有較大波動在所難免，但近來股市交易有序，銀行體系運作仍然暢順。（吳美松攝）

2025「機遇香港」採訪活動今日（25日）起一連兩日在香港舉行，其中一站是到數碼港考察內地來港創科企業。（吳美松攝）

2025「機遇香港」採訪活動今日（25日）起一連兩日在香港舉行，其中一站是到數碼港考察內地來港創科企業。（吳美松攝）

2025「機遇香港」採訪活動今日（25日）起一連兩日在香港舉行，其中一站是到數碼港考察內地來港創科企業，其中「中影年年」指希望透過香港打入國際市場。（吳美松攝）