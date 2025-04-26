關稅戰｜陳國基：香港會與國家並肩作戰　以化危為機態度面對挑戰

針對美國徵收所謂「對等關稅」，政務司司長陳國基今日（26日）在一個活動中稱美國違反邏輯、滿口歪理，而關稅戰對香港有危也有機遇，因為全球資金將重新分配，不再單一依賴美國，香港可把握機會吸引更外國資金。



陳國基稱，香港會與國家並肩作戰，並更堅定以化危為機態度面對挑戰，把握好變化中新的秩序，開拓貿易新的機遇。一同出席活動的署理財政司司長黃偉綸說，如有人擾亂香港市場，港府會迎頭痛擊，不會手軟，強調對方「不會有好結果」。



（左起）商務及經濟發展局局長丘應樺、政務司司長陳國基、署理財政司司長黃偉綸，及財經事務及庫務局局長許正宇今午（26日）一同出席由中宣部舉辦的「機遇香港」系列活動。（吳美松攝）

中宣部舉辦的「機遇香港」訪問團繼續在港行程，陳國基、黃偉綸，商務及經濟發展局局長丘應樺及財經事務及庫務局局長許正宇今午向訪問團解說如何應對關稅戰。

陳國基稱美國所謂「對等關稅」違反邏輯

陳國基稱，美國近日推出的所謂「對等關稅」違反邏輯，嚴重衝擊數十年來建立的多邊貿易機制和全球供應鏈，而香港作為國際自由港，轉口和物流業也會受到壓力。不過，加徵關稅對香港而言有危亦有機，因為全球資金將重新分配，不再單一依賴美國，香港可把握機會吸引更外國資金。

陳國基稱美國近日推出的所謂「對等關稅」違反邏輯。（Reuters）

陳國基說，香港是不會對保護主義、單邊主義等挑戰低頭，會與國家並肩作戰，更堅定以化危為機的態度面對挑戰；在全球貿易關係和供應鏈重組的過程中把握好新秩序，開拓貿易新機遇。

黃偉綸稱如有人擾亂香港市場 將會對其迎頭痛擊

黃偉綸表示，港府已針對不同情況準備了不同預備方案，但不便透露詳情。他強調政府會以有力及果斷的行動應對，如有人擾亂香港市場，將會對其迎頭痛擊，不會手軟，對方也不會有好結果。他補充道，現時香港市場交投都相當平穩。

被問到盛事經濟，黃偉綸強調盛事經濟重視的不是數量，而是資量，而且盛事涵蓋範圍大，如Art Basel兼具中西藝術；西九文化區有大大小小文化活動；體育方面有七欖等。他認為憑香港在大灣區的獨特優勢，對未來有信心。