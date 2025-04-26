貿易戰丨科技園主席查毅超：政治糾紛影響科技協作係好唔抵

中美貿易戰持續，科技園主席查毅超今日（26日）出席「機遇香港」活動時表示，如因政治糾紛而影響科技協作「係好唔抵」，不過，他相信全球科技人員「會走位嘅」，即使貿易戰繼續，「科技人實會諗到計」應對。



訪問團今早到白石角的科學園參觀人工智能軟件公司商湯科技。（吳美松攝）

訪問團今早到白石角的科學園參觀人工智能軟件公司商湯科技。（吳美松攝）

中宣部舉辦的「機遇香港」活動昨日（25日）起一連兩日在香港進行。活動踏入第二天，行程包括到白石角科技園參觀兩家「獨角獸」企業「商湯科技」及「思謀科技」。

人工智能公司商湯科技首席人力資源官張春娟表示，選擇在港發展，因為其頂尖高效和合作氛圍，是全球科創學術研究和應用落地的沃土。她續說，面對當前中美貿易情況，會繼續專注「三位一體」，即大裝置、大模型、應用的戰略，為技術發展提供良好基礎。

思謀科技創始人：未來工廠不會再有工人

「思謀科技」主力發展工業用人工智能，創始人賈佳亞指全球不少企業，如Tesla（特斯拉）、蘋果及比亞迪都是他們的客戶。他預計未來工廠不會再有工人，人才會轉為擔任設計等角色。對於貿易戰，他認為並沒有太大影響，只要企業實力足夠便不用太擔心。

查毅超認為，政治糾紛影響科技協作「係好唔抵」，但全球科技人員「會走位嘅」。（吳美松攝）

行程最後由查毅超分享香港創科現況，他指過去進駐科技園的企業有七成為本土企業，去年海外企業已多於本地，反映外地企業認為在香港做研究開發是有機會。他舉例，有5000名大學生競爭400個在科技園實習的機會；即使園區租金不便宜，但已接近全滿。

美國對晶片出口設限 查毅超：科技人實會諗到計

對於中美貿易戰，查毅超認為，政治糾紛影響科技協作「係好唔抵」，但全球科技人員「會走位嘅」。其中美國對晶片出口設限制，他指，若限制未來如果繼續，沒辦法下也要轉用國產的晶片，「科技人實會諗到計」。

他又預計，科技園今年暑假期間會有一項香港「未做過」的製造項目，但暫時不能說明，詳情有待日後公布，而有關項目有望可對中國作出更大貢獻。

人工智能公司商湯科技首席人力資源官張春娟。