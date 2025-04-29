孫玉菡：危害國安較入黑社會嚴重　違國安者終身禁任職工會

規定違國安者終身不能組織工會的修例草案，明日（30日）在立法會首讀，草案較加入黑社會者五年禁任工會的要求更高。勞工及福利局局長孫玉菡認為違反國安較加入黑社會更嚴重，「加入黑社會改過沒有問題，但危害國家安全這個程度完全不同」，曾違反國安者可享一般公民權利，但不可以任職工會。



規定違國安者終身不能組織工會的修例草案，明日（30日）在立法會首讀。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡。（廖雁雄攝）

修例違國安者終身禁任職工會

職工會修訂條例草案建議，禁止干犯危害國家安全罪行及其他指明罪行人士，出任工會職員或申請新工會登記。危害國家安全罪行被定罪者，終身不得擔任工會職員或申請新工會登記。

你行得正企得正，有甚麼問題？我覺得不擔心，我與很多(工會)都有談過。但你用職工會的牌頭去做政治的工作，那你是政治組織，做的是另一件事。 勞工及福利局局長孫玉菡

違反國安較加入黑社會更嚴重？ 孫玉菡：事實上是

孫玉菡接受NOW新聞台訪問時，回應有意見認為違反國安終身禁任職工會的要求，較加入黑社會禁五年內任職工會的要求為高。他認為事實上違反國家安全較加入黑社會更嚴重。

以前小朋友不知道世途險惡，自己做錯事，加入了黑社會，要讓他改過，這沒有問題，但做了危害國家安全的事，這個程度完全不同。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡說，危害國安者服刑獲釋後，可享一般公民權利，「你可以做一個普通公民可以做的事，我們都不影響你」，包括參加工會成為會員，但認為做工會理事則「需要審慎」。

勞工及福利局局長孫玉菡。（廖雁雄攝）

對於修訂建議賦權登記局局長或獲書面授權的人，可進入職工會的處所查閱及複製文件。被問到很多工會辦事處屬於私人住宅，孫玉菡表示有措施保障私隱，「假設他辦公申報的地方是住宅地址的話，不會直接進去，要問裁判官取得手令才可以」，認為條例已提供保障，形容「沒理由貿然上去敲門就要別人開門」。