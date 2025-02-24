職工會條例修訂｜限制成員連結境外組織　孫玉菡：握手打招呼不算

立法會人力事務委員會今天（24日）討論修訂《職工會條例》，規管職工會收取及使用境外勢力提供的資金、與境外組織連結、職員出任境外組織幹事，工聯會選委界議員黃國、勞聯勞工界議員周小松關注工會與海外組織交流如何避免違法，包括國際工會組織突然「變質」成政治組織時如何處理。勞工及福利局局長孫玉菡說，握手打招呼不代表與境外組織有聯結，若真有國際工會組織「變質」，政府會有通知，「到時最簡單做法係，你咪退出咯」。



工聯會選委界立法會議員黃國（盧翊銘攝）

若涉國安 登記局局長或有權拒絕新登記

政府提交立法會的文件顯示，職工會情況在2019年反修例事件之後有重大轉變，2019年11月至次年5月，共有4386宗職工會登記申請，當中逾八成因無回覆登記局查詢、未提供文件等被撤銷。

今次修例包括賦權職工會登記局局長基於國安考慮，拒絕工會的新登記和合併申請，且不設上訴機制，組織者只可向向法院提司法覆核。黃國關注登記局局長如何確定新登記存在國安威脅：「點樣確保有充足理由去拒絕申請？」

勞工及福利局局長孫玉菡（廖雁雄攝）

孫玉菡首先強調政府經過深思熟慮才賦權登記局局長，續指該職位的權力來自於行政長官，即由行政長官委任，「所以佢決定用權，當然想清想楚」。孫補充，凡是涉及國安的事宜，均有一個完整的處理系統，並非單一政府部門決定，也需要真憑實據。

孫玉菡指，2019年社會事件期間數以千計的工會申請，認為有人想利用職工會登記制度的漏洞「完成無關的事」，今次修例可以堵上所有漏洞。

孫玉菡指修例不影響職工會的國際交流

修例的另一重點，是職工會成員與境外組織的關係，具體包括規管職工會收取及使用境外勢力提供的資金、與境外組織連結、職員出任境外組織幹事。

黃國關注若有職工會參加國際活動，若未知出席人士的政治背景，應如何避免違反條例。孫玉菡稱，今次修例並不影響工會參與這些活動，「國際會議有幾千人參與，你同人握手唔係連結，我睇唔到（修例）有乜影響國際交流」。

勞工界立法會周小松（黃浩謙攝）

周小松關注現時有職工會的成員已是海外組織的成員，政府會否要求他們補充申報，又指依據港府的界定標準，部分國際工會組織有機會「變質」為政治組織，詢問屆時會否允許當中的職工會成員補救。

孫玉菡保證登記局會有明確記錄，若真有「變質」，政府會通知相關成員，「到時最簡單做法係，你咪退出咯」。