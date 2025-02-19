職工會條例修訂｜罰則4月揭曉　勞工處：部份建議或比現有條文寬

政府建議修訂《職工會條例》，加強職工會登記局局長權力，以維護國家安全為由，限制工會註冊及運作。當局今日（19）已將有關文件提交立法會，並將於下周一（24日）在立法會人力事務委員會上討論。今次修例並沒有提及罰則，勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文指當局正與律政司商討，目前未有定案，「唔係乜嘢罪行都要罰到『加零一』」，因此需要再作討論，4月便會揭曉。



（左起）勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文、勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標及勞工處職工會登記局局長畢咏彤介紹職工會條例修訂。（吳美松攝）

修例主要新增與國家安全有關條文 勞工處：有條文會變寬鬆

勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文說，今次修例主要是新增與國家安全有關的條文，其他建議修訂的部份，如「規管取消職工會登記及職工會名稱」，及降低職工會聯會增收新成員工會的門檻等，是為了理順現有條文。他又指當中有條文修訂後比現有條文寬鬆。

梁樂文認為，現時是修例的好時機，因為在2019年半年間有4,000多個新工會希望成立，如有問題發生時「可以突然間好嚴重」，修例後對職工會的長遠發展、對國家安全都會有幫助。他又指樂見公眾在《基本法》賦予的結社自由下，組織成立工會。

梁樂文認為，現時是修例的好時機，因為在2019年半年間有4000多個新工會希望成立，如有問題發生時「可以突然間好嚴重」。（吳美松攝）

職工會登記局局長：不會是「一人決定」拒絕新工會

對於修訂後的《職工會條例》會賦權登記局局長，可拒絕新工會登記或工會合併。勞工處職工會登記局局長畢咏彤指，登記局局長在作出決定時，會審視所有相關因素，而且局長「有上司，有上司嘅上司」，所以不會是「一人決定」。她又強調有關決定屬執法問題，牽涉保安局及律政司等部門，是「好嚴肅，好審慎」的決定。另外，有關決定雖然不能上訴，但可以司法覆核。

今次修例中有部分條文將「外國」轉為「境外」，當局指境外不包括內地及澳門，畢咏彤補充指「境外」即指香港特區以外的地區或地方（內地及澳門除外），包括台灣。

畢咏彤指登記局局長在作出決定時會審視所有相關因素，不會是「一人決定」。（吳美松攝）

此外，今次修例亦有規管職工會如何取名，勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標指新例生效後，一些與會章不一致，或與其他現有工會，或曾經存在的工會名字類似的就不能使用。畢咏彤指監管是為了防止有關名字誤導公、工會成員及其他工會成員。