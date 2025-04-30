立法會無反對下通過財政預算案　陳茂波再改上年度赤字減至803億

立法會今日（30日）在不記名投票下，三讀通過為新一份財政預算案審議的《撥款條例草案》。曾揚言投反對票的選委界何君堯，最終棄權；新思維狄志遠如之前所言，最終投贊成票。財政司司長陳茂波再修訂上年度赤字，由872億元減至約803億元，解釋主要因為股票印花稅增加、部門開支較預期少，呼籲大家審視政府財政時，不應着眼某一年度，應視乎整體周期。



陳茂波說，預算案聚焦處理當前挑戰，更要着眼未來，面對美國關稅戰霸凌行徑，香港要認清國際經貿的新格局、新秩序，保持零關稅自由港，保障自由流動。他形容前景有不確定性，但香港有「一國兩制」獨特優勢，可以把握好機遇，吸引更多貿易及商業活動來港，在變局中推動高質量發展。



何君堯早前表明不支持本年度預算案（立法會直播截圖）

曾表明反對預算案 何君堯終棄權：自己支持與否無關痛癢

全體委員會審議階段時，早前表明會投反對票的選委界立法會議員何君堯發言指，自己支持與否無關痛癢，直言小修小補、到喉唔到肺。

審議期間，梁君彥中斷多位議員發言，指其是延續官員發言及辯論，並非討論是否支持各總目的開支。

財政司司長陳茂波在會上逐點回應議員關注的議題。（黃浩謙攝）

加徵陸路離境稅惹議 陳茂波：慎重考慮再決定

陳茂波在會上逐點回應議員關注的議題。其中，社福開支方面，他強調政府社福經常開支超過1,300億元，較去年修訂預算增加9.8%。他指削減開支不影響綜援等，確保提供社會安全網，勞福局及部門盡最大努力調撥資源，讓部分項目不用削減資源。

公務員編制方面，陳茂波引述有意見指為何不削減全部空缺職位，他解釋指一刀切刪除並不明智，因為很多職位其實本身需要填補。

增加機場離境稅方面，他指議員表達了不同意見，不過對上一次調整已經是22年前，本次增幅對旅客出行開支影響輕微，已經比較過區內不同機場起飛的短途航線，香港與深圳、廣州出發的票價相約。對於研究向陸路私家車徵收200元的建設費惹議，俗稱陸路離境稅，他指會慎重考慮後再決定。

財政司司長陳茂波在會上逐點回應議員關注的議題。（黃浩謙攝）

修訂赤字減至803億元 陳茂波：政府財政不應着眼某年度

公共財政方面，陳茂波再修訂上年度赤字，由872億元減至約803億元，解釋主要因為股票印花稅增加、部門開支較預期少。陳茂波指政府恪守《基本法》107條量入為出，然而施政目標包括照顧市民福祉，經濟下行時措施發揮了成效，但令政府財政出現赤字。他指，分析政府財政狀況不應著眼某一年度，而是應該視乎整體週期。

他指經營賬目要量入為出，非經營賬目收支之間可能出現缺口，可以運用經營賬目或盈餘，以及債券去處理。他指2019年以來有不少異常年份，預算案提出強化的財政整合計劃，節流為主、開源為輔。他強調，預算案中增加收入的措施符合大原則，包括保持香港低稅制，減少對市民的影響，能者多付的原則。

立法會今日（16日）一連兩日辯論本年度預算案，財政司司長陳茂波出席會議聽取議員意見（黃浩謙攝）

概括各經濟體情況 批美國無理加關稅達瘋狂水平

陳茂波概述經濟最新情況時，批評美國破壞多邊貿易體制，對來自各地的進口貨加關稅，更幾乎向所有貿易夥伴徵收關稅，導致國際金融市場波動，供應鏈、產業鏈面臨斷裂風險。他指，美國對中國及特區毫無理據加徵關稅，達到瘋狂水平。對於內地經濟，他指政策工具多，完全能面對挑戰，出口表現強勁。他又指，內地有預案應對挑戰，國家的政府工作報告提出擴大內需，財政部表示有工具可用，人民銀行又可適時降息。

歐元區方面，他指關稅戰升溫，歐洲央行有減息。美國方面，他指市場增幅放緩，企業對前景信心大幅下滑，是對政策不確定性的擔憂。

至於香港，陳茂波指出口上升，訪港旅客亦增加，創了疫情後季度新高；零售業總銷貨值有調整；失業率維持在3.2%低水平。資產市場方面，美國對等關稅衝擊金融市場，香港市場有大幅波動，但交易順暢，四月初回調後已經企穩。住宅物業市場首兩個月疲弱，但及後氣氛稍微好轉，樓價3月跌幅收窄。陳茂波表示，政府會密切監察市場變化，預計第一季經濟穩步增長。

北部都會區。（馬楚烽攝）

善用資源發展北都 讓國際金融中心招牌更光更亮

北部都會區投入資源發展方面，陳茂波指有關工程陸續開展，未來數年政府工程開支會進入高峰期，需靈活善用市場資源，用多元模式發展，包括原址換地等。

他重申，未來香港要立足「三中心一高地」定位，為經濟注入更大動能。他指香港位居國際三大金融中心，預算案就金融的這個核心優勢產業都有論述，一定要令國際金融中心的金字招牌更光更亮。

開設籃球賭博非因財政原因

籃球博彩稅方面，他指政府政策不鼓勵賭博，規範籃球賭博是因為市民以非法途徑滿足，單靠打擊並未能解決問題，並非因為財政原因而開設籃球賭博。

財政司司長陳茂波在預算案表決後見記者，稱目前而言決定取消2500元開學津貼。（馮子健攝）

200元陸路離境稅仍在考慮 2500元開學津貼堅持取消

陳茂波在預算案表決後見記者，表示會全力跟進落實措施。他表示，今年加強了財政整合計劃，同時為社會增添動能，為企業增加產品及機遇。公共財政方面嚴格控制開支，適度開源，

預算案提出徵收200元的陸路口岸建設稅，陳茂波表示聽了不同意見，會慎重考慮再決定。

不過，就取消2500元的開學津貼。陳茂波指相關津貼不需要資產審查，大家要聚焦用好資源，將資源用在有需要的同學身上，目前而言對相關津貼的決定是取消。