梁君彥拒批陳克勤緊急質詢東鐵事故　稱「日後提出亦不失意義」

東鐵綫兩個月內三宗工程車事故，列車服務受阻。民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤前天（28日）申請在今日（30日）的立法會提出急切質詢，促請港鐵立即全面檢視營運維護工作。



不過，立法會主席梁君彥拒絕陳克勤的要求，稱政府已要求港鐵就事故檢討和提交調查報告、機電署亦將展開特別審核，認為事件並非急切至須在大會討論，日後提出亦不失意義。



陳克勤向立法會提出急切質詢申請，要求在今日（30日）的立法會大會，促請港鐵立即全面檢視營運維護工作，惟未獲批准。（黃浩謙攝）

陳克勤就港鐵事故提急切質詢

早前陳克勤立法會提出急切質詢申請，內容包括建議當局研究提高服務受影響的相關罰款額，突顯事故嚴重性，確保港鐵重視。他亦同時去信立法會交通事務委員會主席，促請召開特別會議，與政府、機電工程署及港鐵深入探討如何改善機制提升東鐵營運質素。

立法會主席梁君彥（黃浩謙攝）

梁君彥：日後提出亦不失意義

梁君彥回覆指，根據《議事規則》第24(4)條，急切質詢必須獲主席信納所提事項「性質急切」及「與公眾有重大關係」， 方可提出。他稱已注意到，政府已要求港鐵就事故全面檢討，並提交調查報告， 而機電工程署亦將展開特別審核， 全面檢視港鐵在工程車維修及緊急應變方面的準備工作。

工程車在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，由於機件故障，需要先處理再移離現場。（蔡正邦攝）

梁君彥指，事件並非急切至須在大會討論，在日後的立法會會議上再提出，亦不會失卻意義，陳克勤可在輪候立法會會議質詢時段，或相關事務委員會跟進，故不批准要求。